V Sloveniji so se tresla tla. Ste kaj čutili?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v četrtek ob 13.18 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer severovzhodno od Mokronoga.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.