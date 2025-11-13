V Sloveniji so se tresla tla. Ste kaj čutili?

Galerija
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v četrtek ob 13.18 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer severovzhodno od Mokronoga.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.