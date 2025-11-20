  • Delo d.o.o.
MEDNARODNI DAN MOŠKIH

V Sloveniji več moških kot žensk, v Evropi je to velika redkost

Tako je le še v Luksemburgu, na Švedskem in Malti. Plačna vrzel med spoloma je bila lani pri nas petodstotna.
Moški so v Sloveniji v povprečju bolje plačani od žensk. FOTO: Elenanichizhenova/Getty Images
Moški so v Sloveniji v povprečju bolje plačani od žensk. FOTO: Elenanichizhenova/Getty Images
STA, O. B.
 20. 11. 2025 | 12:33
3:02
A+A-

Včerajšnji mednarodni dan moških smo zaznamovali pod geslom Počastimo moške in fante. Število moških v Sloveniji je prvič preseglo število žensk pred šestimi leti, to velja tudi letos, predvsem zaradi priseljevanja moških.

Med prebivalci Slovenije je bilo na začetku letošnjega leta 50,3 odstotka moških, na spletni strani navaja Statistični urad Republike Slovenije (Surs), od tega je 12,5 odstotka tujih državljanov. Med članicami EU je bilo lani več moških kot žensk le še v Luksemburgu, na Švedskem in Malti. Na začetku letošnjega leta je v Sloveniji prebivalo 1,072.276 moških in 1,058.574 žensk.

Povprečna starost moških je znašala 43 let, kar je skoraj tri leta manj kot pri ženskah (45,8 leta). Najpogostejše moško ime je že vrsto let Franc, na začetku leta je bilo moških s tem imenom 18.316. Najpogostejše ime novorojenčkov lani je bilo Mark.

Med moškimi, starimi najmanj 15 let, jih je imelo lani 60 odstotkov dokončano srednješolsko izobrazbo. To je 15,7 odstotne točke več kot pri ženskah. Nasprotno sta imela večja deleža žensk dokončano terciarno izobrazbo in osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

Najpogostejše moško ime je že vrsto let Franc.

Najpogostejše ime novorojenčkov lani je bilo Mark.

Samskih je bilo na začetku leta 48,9 odstotka moških.

Delovna aktivnost moških, starih 15 let ali več, je lani znašala 61,3 odstotka, kar je 9,5 odstotne točke več kot pri ženskah v isti starostni skupini. Stopnja delovne aktivnosti med njimi je namreč znašala 51,8 odstotka. Stopnja brezposelnosti med moškimi je znašala 3,5 odstotka, kar je 0,5 odstotne točke manj kot pri ženskah. Moški so v Sloveniji v povprečju bolje plačani od žensk, še navaja Surs; za oktober lani je njihova povprečna bruto plača za plačano uro znašala 13,28 evra, pri ženskah pa 12,61 evra. Plačna vrzel je bila tako petodstotna.

Podatki o zakonskem stanu kažejo, da je bilo na začetku leta 48,9 odstotka moških, starih 15 let ali več, samskih. Z 42,4 odstotka so sledili poročeni, razvezani s 6,1 odstotka in ovdoveli z 2,6 odstotka. Lani je bilo sklenjenih 6353 zakonskih zvez. Med ženini jih je bilo največ iz starostne skupine od 30 do 34 let, največ nevest pa je bilo starih med 25 in 29 leti.

Več iz teme

moškiženskepopulacijaSlovenija
