V Sloveniji večje število ponarejenih bankovcev: na te morate biti še posebej pozorni

»Verjetnost, da bi prejeli ponaredek evrske gotovine, ostaja relativno majhna. Delež evrskih ponaredkov v primerjavi z vsemi bankovci in kovanci, izdanimi v obtok v Sloveniji, ostaja majhen in nižji kot pred epidemijo covida-19,« so zapisali v slovenski centralni banki in opozorili, da je uporaba ponaredkov za plačilo kaznivo dejanje.

V letu 2025 so iz obtoka umaknili 1672 ponarejenih evrskih bankovcev in 4859 ponarejenih evrskih kovancev. V primerjavi z letom poprej se je število ponarejenih bankovcev povečalo za 491 ali približno 42 odstotkov, število ponarejenih kovancev pa zmanjšalo za 1806 ali približno 27 odstotkov.

Medtem ko pri kovancih še naprej ostaja najpogosteje ponarejen kovanec apoena 2 evra, kar predstavlja nekaj manj kot 82 odstotkov vseh ponarejenih kovancev, se je pri bankovcih v letu 2025 povečalo število umaknjenih evrskih bankovcev apoenov 50 evrov in 100 evrov. Skoraj za polovico pa se je zmanjšalo število umaknjenih evrskih bankovcev apoena 200 evrov. Skupna vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine se je povečala za približno 28 odstotkov in je znašala 140.935 evrov.

Potrošniki pristnost evrskih bankovcev lahko hitro preverijo s preprosto metodo Otip-pogled-nagib, ki je podrobno opisana na spletni strani Banke Slovenije in Evropske centralne banke. Če prejmete sumljiv bankovec ali kovanec, ga neposredno primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen. Če se vaš sum potrdi, o tem obvestite policijo.

V celotnem evrskem območju število ponaredkov v primerjavi s številom pristnih bankovcev v obtoku ostaja majhno. V letu 2025 so na milijon pristnih bankovcev v obtoku odkrili le 14 ponaredkov, kar je, z izjemo pandemskih let 2021 in 2022, najnižje število od uvedbe evra naprej, so še navedli v Banki Slovenije.