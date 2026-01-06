V Slovenijo prihodnji teden spet prihaja astronavtka slovenskega rodu. To vse bo počela

Slovenijo bo med 13. in 16. januarjem 2026 obiskala nekdanja astronavtka ameriške vesoljske agencije NASA Sunita Lyn Williams, ki velja za eno najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini. V torek, 13. januarja, se bo srečala z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon v Centru Noordung v Vitanju, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Williamsova prihaja na obisk na povabilo podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. »Gre za pomembno priložnost za Slovenijo, ki tudi na svetovni ravni pušča pečat v vesoljski industriji ter spodbuja znanost, inovacije in mednarodno sodelovanje v vesolju,« so ob tem poudarili.

Eden izmed vrhuncev obiska bo obisk Sunite Williams v Centru Noordung v Vitanju. Sunita Williams bo tako nastopila na dogodku, namenjenem promociji vesoljskih tehnologij in delitvi njenih izkušenj z Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Sunita Williams je Slovenijo v preteklosti že obiskala. Še posebej je povezana z Lešami pri Tržiču, rojstnim krajem njene prababice Marije Bohinec, ki je leta 1909, komaj 19-letna in čisto sama, odšla s trebuhom za kruhom čez veliko lužo. Leta 2013 ji je takratni predsednik republike Slovenije Borut Pahor podelil posebno odlikovanje – medaljo za zasluge za izjemen prispevek k promociji znanosti med mladimi.

Astronavtka bo na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za strojništvo nagovorila tudi študente Univerze v Ljubljani, kjer bo spregovorila o svojih izkušnjah v vesolju in o vlogi znanosti pri razumevanju prihodnosti človeštva. V fokusu bodo še teme, kot so vloga žensk v znanosti, pomen mednarodnega sodelovanja ter spodbuda mladim, da izberejo pot raziskovanja in inovacij.

Sunita Williams je v svoji izjemni karieri opravila dve vesoljski misiji, skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju in leta 2025 uspešno zaključila skoraj devetmesečno bivanje na ISS kot del Odprave72, po prvotno načrtovani osemdnevni misiji.

Obisk vključuje še srečanje z raziskovalci na Univerzi v Novi Gorici, kjer bo poudarjen pomen povezovanja znanja, izkušenj in skupnih ciljev med Slovenci doma in po svetu. Williams bo obisk zaključila z ogledom inovativnega letalskega podjetja Pipistrel v Gorici.