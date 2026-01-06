  • Delo d.o.o.
NASA

V Slovenijo prihodnji teden spet prihaja astronavtka slovenskega rodu. To vse bo počela

Sunita Williams je v svoji izjemni karieri opravila dve vesoljski misiji in skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju.
Sunita Williams ima slovenske korenine FOTO: Mike Blake Reuters
Sunita Williams ima slovenske korenine FOTO: Mike Blake Reuters
M. U.
 6. 1. 2026 | 16:27
2:40
A+A-

Slovenijo bo med 13. in 16. januarjem 2026 obiskala nekdanja astronavtka ameriške vesoljske agencije NASA Sunita Lyn Williams, ki velja za eno najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini. V torek, 13. januarja, se bo srečala z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon v Centru Noordung v Vitanju, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. 

image_alt
Kako je to mogoče? Astronavtka slovenskih korenin po 286 dneh v vesolju presenetila s svojo preobrazbo (FOTO)

Williamsova prihaja na obisk na povabilo podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. »Gre za pomembno priložnost za Slovenijo, ki tudi na svetovni ravni pušča pečat v vesoljski industriji ter spodbuja znanost, inovacije in mednarodno sodelovanje v vesolju,« so ob tem poudarili. 

image_alt
Legendarna astronavtka Sunita Williams izpolnila obljubo Lešanom in jih obiskala

Eden izmed vrhuncev obiska bo obisk Sunite Williams v Centru Noordung v Vitanju. Sunita Williams bo tako nastopila na dogodku, namenjenem promociji vesoljskih tehnologij in delitvi njenih izkušenj z Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Sunita Williams je Slovenijo v preteklosti že obiskala. Še posebej je povezana z Lešami pri Tržiču, rojstnim krajem njene prababice Marije Bohinec, ki je leta 1909, komaj 19-letna in čisto sama, odšla s trebuhom za kruhom čez veliko lužo. Leta 2013 ji je takratni predsednik republike Slovenije Borut Pahor podelil posebno odlikovanje – medaljo za zasluge za izjemen prispevek k promociji znanosti med mladimi. 

Astronavtka bo na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za strojništvo nagovorila tudi študente Univerze v Ljubljani, kjer bo spregovorila o svojih izkušnjah v vesolju in o vlogi znanosti pri razumevanju prihodnosti človeštva. V fokusu bodo še teme, kot so vloga žensk v znanosti, pomen mednarodnega sodelovanja ter spodbuda mladim, da izberejo pot raziskovanja in inovacij.

image_alt
Vesoljska saga: astronavtka slovenskih korenin že 7 mesecev »ujeta« v vesolju

Sunita Williams je v svoji izjemni karieri opravila dve vesoljski misiji, skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju in leta 2025 uspešno zaključila skoraj devetmesečno bivanje na ISS kot del Odprave72, po prvotno načrtovani osemdnevni misiji. 

Obisk vključuje še srečanje z raziskovalci na Univerzi v Novi Gorici, kjer bo poudarjen pomen povezovanja znanja, izkušenj in skupnih ciljev med Slovenci doma in po svetu. Williams bo obisk zaključila z ogledom inovativnega letalskega podjetja Pipistrel v Gorici.

17:28
SMRTONOSNI POŽAR
SMRTONOSNI POŽAR

V požaru, ki je zajel lokal Le Constellation je umrlo 40 ljudi, najmlajša žrtev je imela komaj 14 let.

6. 1. 2026 | 17:28
6. 1. 2026 | 17:28
17:15
Lifestyle  |  Izlet
KRASNI RAZGLEDI

6. 1. 2026 | 17:15

Iz vasi Križna Gora se odpre prelep razgled po vsem Sorškem polju, pot nadaljujemo na vrh Planice.
6. 1. 2026 | 17:15
17:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
To ni bil prvi incident.

6. 1. 2026 | 17:12

To ni bil prvi incident.
6. 1. 2026 | 17:12
17:00
Športne zaobljube
REKREACIJA

Športne zaobljube

Januar naj postane čas za premišljen, realen in motiviran začetek novih športnih poti.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 17:00
16:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRAZNIKI POD DROBNOGLEDOM

6. 1. 2026 | 16:49

Policija ponovno opozarja, da prepovedani pirotehnični izdelki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje in javni red ter poziva k odgovorni uporabi.
6. 1. 2026 | 16:49
16:27
Novice  |  Slovenija
NASA

V Slovenijo prihodnji teden spet prihaja astronavtka slovenskega rodu. To vse bo počela

Sunita Williams je v svoji izjemni karieri opravila dve vesoljski misiji in skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju.
6. 1. 2026 | 16:27

