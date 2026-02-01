  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

V slovenskem športnem društvu se poslavljajo od Andreja: »S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo ...«

Umrl je prijatelj, sovaščan in podporni član Športnega društva Juršinci Andrej Šorli.
Simbolična slika FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
M. J.
 1. 2. 2026 | 16:37
 1. 2. 2026 | 16:43
1:19
A+A-

Iz Športnega društva Juršinci so na Facebooku sporočili, da je umrl njihov prijatelj, sovaščan in podporni član Andrej Šorli. V ganljivem zapisu so še omenili, da so hvaležni za vse skupne trenutke in svojcem izrekli sožalje. Lokalna športna društva so pomemben del vasi, zato je slovo od aktivnih podpornikov za takšne skupnosti vedno boleče.

»S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš prijatelj, sovaščan in naš podporni član Andrej Šori. Hvaležni smo za vse trenutke, ki smo jih delili skupaj. Svojcem izrekamo iskreno sožalje. Andrej, naj ti bo lahka slovenska zemlja,« so zapisali v objavi. Z objavo fotografije in čustvenih besed so se želeli še zadnjič javno pokloniti njegovemu prispevku k delovanju društva. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, s katerimi so ljudje izrekli sožalje. Odzivi pod objavo kažejo, da se je novica globoko dotaknila mnogih, ki so Andreja poznali. 

Več iz teme

Andrej ŠorlismrtslovoŠportno društvo Juršinci
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
PRAZNOVANJA

Matjaž Končan in Jernej Tozon: skupaj jih štejeta 96 (Suzy)

Januar je mesec Čukov.
1. 2. 2026 | 17:00
16:37
Novice  |  Slovenija
SLOVO

V slovenskem športnem društvu se poslavljajo od Andreja: »S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo ...«

Umrl je prijatelj, sovaščan in podporni član Športnega društva Juršinci Andrej Šorli.
1. 2. 2026 | 16:37
16:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVAREN IN NEPREDVIDLJIV

Droni nad Črnomljem: policija išče Borislava, ki je pobegnil po kaznivem dejanju

Če ste ga opazili, se mu ne približujte in takoj pokličite 113.
1. 2. 2026 | 16:30
15:52
Šport  |  Športni trači
O SLAVI IN DRUŽINI

Slavni športnik razkril podrobnost iz zasebnega življenja! Ko žena otrokoma želi povedati to, jo ustavi

Povedal je, da z Jeleno skušata otrokoma dati čim bolj normalno otroštvo in ju učiti vrednot, ki po njegovem res štejejo.
1. 2. 2026 | 15:52
15:02
Šport  |  Tekme
SVETOVNI POKAL

Niko Prevc daljava dneva v Willingenu popeljala na tretjo stopničko

Današnja tekma je zadnja preizkušnja svetovnega pokala, preden se bo karavana preselila v Italijo na zimske olimpijske igre.
1. 2. 2026 | 15:02
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
KRALJICA ZLOMLJENIH SRC

Trije zakoni, ločitev, nešteto razmerij: burno ljubezensko življenje evropske princese

Princesa Caroline Monaška je nekoč veljala za eno najlepših žensk na svetu.
1. 2. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki