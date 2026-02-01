V slovenskem športnem društvu se poslavljajo od Andreja: »S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo ...«

Iz Športnega društva Juršinci so na Facebooku sporočili, da je umrl njihov prijatelj, sovaščan in podporni član Andrej Šorli. V ganljivem zapisu so še omenili, da so hvaležni za vse skupne trenutke in svojcem izrekli sožalje. Lokalna športna društva so pomemben del vasi, zato je slovo od aktivnih podpornikov za takšne skupnosti vedno boleče.

»S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš prijatelj, sovaščan in naš podporni član Andrej Šori. Hvaležni smo za vse trenutke, ki smo jih delili skupaj. Svojcem izrekamo iskreno sožalje. Andrej, naj ti bo lahka slovenska zemlja,« so zapisali v objavi. Z objavo fotografije in čustvenih besed so se želeli še zadnjič javno pokloniti njegovemu prispevku k delovanju društva. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, s katerimi so ljudje izrekli sožalje. Odzivi pod objavo kažejo, da se je novica globoko dotaknila mnogih, ki so Andreja poznali.