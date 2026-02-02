V slovenski občini žalujejo, umrl je Jožef Adamič

Z Občine Komen so na sporočili, da je umrl Jože Adamič, ki bo v zgodovino zapisan kot prvi župan te občine v samostojni Sloveniji. Zanj bo od 3. do 5. februarja do 12. ure v prostorih občine odprta žalna knjiga, v katero se bodo lahko vpisali vsi, ki se mu bodo želeli še zadnjič pokloniti.

Župan od leta 1994 do leta 1998

Na občini so v svoji objavi opisali tudi življenjsko pot Adamiča. Svojo zagnanost je kazal že v mladih letih, saj se je dejavno vključeval v družbeno in politično življenje. Nikoli mu ni bilo vseeno za blaginjo sokrajanov. Deloval je v več društvih in organizacijah. Med svojo kariero je opravljal več vidnih funkcij. Od leta 1994 do leta 1998 je bil župan Občine Komen. Bil je tudi predsednik vaške skupnosti Tomačevica ter predsednik krajevne skupnosti Komen.

V občini priznavajo, da je pomembno prispeval k razvoju Komenskega Krasa, kakor tudi k izboljšanju infrastrukture, povezovanju krajev in krepitvi sodelovanja ter prijateljskih vezi doma in v tujini. Kot so v občini še zapisali na svoji spletni strani, je za svoje delo leta 2009 dobil tudi posebno priznanje in postal častni občan občine.