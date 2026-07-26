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POSREDOVALI ŠTIRIKRAT

V slovenskih gorah kar štiri nesreče: s helikopterjem reševali pet ljudi, med njimi 8-letnega otroka

Reševalci so posredovali na območju Triglavskih jezer, Storžiča, na poti proti Češki koči in v severni steni Triglava.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 26. 7. 2026 | 18:55
 26. 7. 2026 | 19:05
2:25
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V slovenskih gorah se je v petek in soboto zgodilo več nesreč, zaradi katerih je morala kar štirikrat posredovati dežurna ekipa gorskih reševalcev z Brnika. V štirih ločenih dogodkih se je poškodovalo pet planincev, med njimi tudi osemletni otrok. Vsi poškodovani so potrebovali helikopterski prevoz v zdravstveno ustanovo.

Prva nesreča se je zgodila v petek nekaj pred 15. uro na območju Triglavskih jezer. Po podatkih policije se je tam poškodoval 35-letni planinec. Na kraju ga je oskrbela dežurna ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje. V soboto so v razmeroma kratkem časovnem obdobju sledila še tri posredovanja. Nekaj pred 12. uro je pomoč potreboval 27-letni planinec, ki se je poškodoval na območju Storžiča. Do njega je prispela dežurna reševalna ekipa, ki ga je oskrbela, zaradi poškodb pa je bil nato s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo.

Poškodovana planinka in osemletni otrok

Le približno pol ure pozneje, nekaj pred 12.30, so bili pristojni obveščeni o novi nesreči, tokrat na poti proti Češki koči. Poškodovala sta se 47-letna planinka in osemletni planinec. Tudi v tem primeru je posredovala dežurna ekipa gorskih reševalcev z Brnika. Oba poškodovana so oskrbeli na kraju, nato pa ju s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Tretja sobotna nesreča se je zgodila nekaj po 15. uri na območju severne stene Triglava. Poškodoval se je 35-letni planinec, ki je prav tako potreboval pomoč dežurne ekipe in helikopterski prevoz na nadaljnje zdravljenje. V zgolj dveh dneh so tako reševalci posredovali na štirih različnih območjih – pri Triglavskih jezerih, na Storžiču, na poti proti Češki koči in v severni steni Triglava. Policija in gorski reševalci obiskovalce gora znova opozarjajo, naj zahtevnost poti prilagodijo svojim izkušnjam in telesni pripravljenosti, pred odhodom pa preverijo vremenske in druge razmere, ter poskrbijo za primerno planinsko opremo.

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