V slovenskih gorah rešujejo Avstrijci, naši helikopterji zaradi megle ne morejo leteti

MINISTRSTVA NE PRISLUHNEJO

Vnovična opozorila, da bi bila nujna selitev baze z Brnika v Lesce.

Nedavna nesreča dveh slovenskih lednih plezalcev v severni steni Prisojnika je znova razgalila našo bolečo rano, ki se očitno še dolgo ne bo zacelila. To je neurejeno področje helikopterske nujne medicinske pomoči in helikopterskega gorskega reševanja. Potem ko se je plezalka pri plezanju po lednem slapu po približno 15-metrskem padcu poškodovala, slovenski reševalni helikopter zaradi megle ni mogel poleteti z Brnika, zato je uprava za zaščito in reševanje (URSZR) na pomoč poklicala reševalni helikopter iz Avstrije. V le 15 minutah so s postaje Fresach, po slovensko Breze, prileteli ...