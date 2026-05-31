V soboto v poznih večernih urah pustošila nevihta, zaradi strel zagorela gozd in hlev

Nevihtna linija z močnim vetrom je v soboto v poznih večernih urah povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenj Gradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves.

Zaradi posledic vremenskega dogajanja so gasilci 15 prostovoljnih gasilskih društev gasili požare in z drugimi dežurnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč ter elektro in telekomunikacijskih drogov.

Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, posredovali so tudi na območju Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovenj Gradca, Mislinje, Slovenske Bistrice, Zreč, Žalca in Oplotnice, kažejo podatki centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.