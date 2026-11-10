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PRAZNIK VINA IN VINARJEV

V sod vlivali mošt, iz njega vlekli vino: martinovo je v Laškem trajalo tri dni (FOTO)

Sobotni večer je minil v iskanju izgubljenega ključa kleti in blagoslovov, končalo pa se je z Martinovo nedeljo.
Gospodar kevdra Martin je takole iz soda izvlekel mlado vino. FOTO: Boris Vrabec

Gospodar kevdra Martin je takole iz soda izvlekel mlado vino. FOTO: Boris Vrabec

Na predstavitvi domoznanskega portala Laškoteka se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Boris Vrabec

Na predstavitvi domoznanskega portala Laškoteka se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Boris Vrabec

Čaška pihalna godba je zaigrala na Martinovo nedeljo. FOTO: Boris Vrabec

Čaška pihalna godba je zaigrala na Martinovo nedeljo. FOTO: Boris Vrabec

Laškoteka je nova pridobitev Knjižnice Laško. FOTO: Boris Vrabec

Laškoteka je nova pridobitev Knjižnice Laško. FOTO: Boris Vrabec

Nadžupnik in dekan Rok Metličar je laškemu županu Marku Šanteju predal blagoslovljeno vino. FOTO: Boris Vrabec

Nadžupnik in dekan Rok Metličar je laškemu županu Marku Šanteju predal blagoslovljeno vino. FOTO: Boris Vrabec

Dogajanje je popestril dobro založen sejem. FOTO: Boris Vrabec

Dogajanje je popestril dobro založen sejem. FOTO: Boris Vrabec

Folkloristi Tanci z dekanom, županom, pritrkovalcema in Šentlenartčani FOTO: Boris Vrabec

Folkloristi Tanci z dekanom, županom, pritrkovalcema in Šentlenartčani FOTO: Boris Vrabec

V Kulturnem centru Laško so v soboto zvečer zvenele zdravičke. FOTO: Boris Vrabec

V Kulturnem centru Laško so v soboto zvečer zvenele zdravičke. FOTO: Boris Vrabec

Gospodar kevdra Martin je takole iz soda izvlekel mlado vino. FOTO: Boris Vrabec
Na predstavitvi domoznanskega portala Laškoteka se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Boris Vrabec
Čaška pihalna godba je zaigrala na Martinovo nedeljo. FOTO: Boris Vrabec
Laškoteka je nova pridobitev Knjižnice Laško. FOTO: Boris Vrabec
Nadžupnik in dekan Rok Metličar je laškemu županu Marku Šanteju predal blagoslovljeno vino. FOTO: Boris Vrabec
Dogajanje je popestril dobro založen sejem. FOTO: Boris Vrabec
Folkloristi Tanci z dekanom, županom, pritrkovalcema in Šentlenartčani FOTO: Boris Vrabec
V Kulturnem centru Laško so v soboto zvečer zvenele zdravičke. FOTO: Boris Vrabec
Mojca Marot
 10. 11. 2026 | 08:41
4:23
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Martinovanje v Laškem je vselej razdeljeno na tri dogodke, praznovanje pa se je tudi letos začelo v knjižnici. »Tradicionalni večer smo v zadnjih letih namenjali predvsem vinskim in vinogradniškim temam, letos pa smo se vrnili k domoznanstvu in predstavili novi portal Laškoteka, digitalno zbirko, namenjeno ohranjanju in predstavljanju zgodovinskega gradiva iz vseh krajev Občine Laško. Na enem mestu se bodo tu zbirale stare fotografije in dokumenti, ki danes pogosto hranijo spomine v zasebnih albumih, škatlah in predalih. Z njihovo pomočjo bomo ohranjali zgodbe o ljudeh, dogodkih, stavbah, društvih, običajih in vsakdanjem življenju nekoč,« je pojasnil direktor knjižnice Matej Jazbinšek.

Saj me ne boste zatož’li, da sem šla v klet, mar ne?

Po predstavitvi domoznanskega portala Laškoteka pa so praznovanje nadaljevali s tradicionalnim druženjem, prepevanjem in zdravico. Sobotni večer je vselej namenjen prikazu blagoslova vina, letošnji večer pa je Zveza Možnar s svojimi društvi in ob podpori laške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter STIK-a Laško naslovila Martin praznuje. V večeru so se prepletali ljudska pesem, ples in humorno iskanje izgubljenega ključa Martinove kleti, v kateri je bil sod z vinom, ki so ga blagoslovili. Zapeli so zdravico, kot je bilo v navadi povsod, kjer so gojili vinsko trto in prešali mošt, ki se je na martinovo spremenil v vino.

Glaž namesto krampa

A tokrat se je zapletlo, saj je ena od radovednih domačink, brez vednosti gospodarja Martina, šla v klet pogledat, kaj se dogaja z moštom. »Saj me ne boste zatož'li, da sem šla v klet, mar ne?« je pobarala zbrane v dvorani in pričakovala, da ji bo kdo pritrdil. Ko je vrata kleti zaklenila nazaj, je pozabila, kje je bil ključ, zato ga je vtaknila kar v gospodarjeve čevlje pred vhodom, misleč, da ga bo Martin hitro našel, ko se je vedno najprej preobul. A ko je Martin prišel, je takoj začel iskati ključ. Pri tem ni bil preveč uspešen. Med iskanjem so dogajanje s petjem popestrili Šentlenartčani, Jurkloštrčani, Šentrupertčani ter Šmiklavčani. Ko so se jim na odru pridružili še prijatelji iz Trobnega Dola, se je slišala tudi harmonika. Na koncu so prišli še Rečiški knapi, ki so jih bili vsi veseli, saj imajo knapi običajno vedno rezervni ključ. A tokrat ga niso imeli, so imeli pa kramp, a so se odločili, da vrat še ne bodo kar razbili. So pa en glaž natočili in ga spili ter nazdravili. Ko so odpeli, je mimo prišel dežurni orožnik, ki mu je Martin prav tako potožil, da mu je nekdo verjetno ukradel ključ. Ko so člani Folklornega društva Anton Tanc zaplesali šoln ples, je iz enega od šolnov padel ključ, nekdo ga je brž pobral in dvignil v zrak.

Večer so zaokrožili s Šentjanževo pesmijo.

Martin si je končno oddahnil, odklenil kevder in vse povabil, da skupaj z njim preverijo, kaj se je zgodilo z moštom. Vzel je blagoslovljeno vodo in vejico rožmarina ter z njo poškropil okoli odprtine soda, nato pa nastavil natego na usta in iz soda z njo izvlekel vino. Vsi so nastavili kozarce in nazdravili z besedami: na zdravje svet'ga Martina in na zdravje našga pr'jatl`'a Martina, da bi 'mel vsa leta veliko dobrga vina. Večer pa zaokrožili s Šentjanževo pesmijo.

1227. SI JE LAŠKO pridobilo pravico do sejma.

Praznično vzdušje v Laškem so sklenili v nedeljo, ki jo vsako leto zaznamuje Martinov sejem, s katerim ohranjajo dolgoletno tradicijo. Pravico do sejma je Laško pridobilo že leta 1227. In tudi letos je bilo na stojnicah na voljo vse od domačih dobrot do suhe robe. Zatem se je s pritrkavanjem začela praznična sveta maša v čast farnemu patronu svetemu Martinu, ob zaključku so spet zazveneli zvonovi, nato pa so za vzdušje poskrbeli tudi člani Laške pihalne godbe. Po maši sta zbrane nagovorila župan Marko Šantej ter laški nadžupnik in dekan Rok Metličar, ki je blagoslovil mošt. Praznično dogajanje so popestrili Tanci s plesi in Šentlenartčani s pesmijo.

Na predstavitvi domoznanskega portala Laškoteka se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Boris Vrabec
Na predstavitvi domoznanskega portala Laškoteka se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Boris Vrabec

Čaška pihalna godba je zaigrala na Martinovo nedeljo. FOTO: Boris Vrabec
Čaška pihalna godba je zaigrala na Martinovo nedeljo. FOTO: Boris Vrabec

Laškoteka je nova pridobitev Knjižnice Laško. FOTO: Boris Vrabec
Laškoteka je nova pridobitev Knjižnice Laško. FOTO: Boris Vrabec

Nadžupnik in dekan Rok Metličar je laškemu županu Marku Šanteju predal blagoslovljeno vino. FOTO: Boris Vrabec
Nadžupnik in dekan Rok Metličar je laškemu županu Marku Šanteju predal blagoslovljeno vino. FOTO: Boris Vrabec

Dogajanje je popestril dobro založen sejem. FOTO: Boris Vrabec
Dogajanje je popestril dobro založen sejem. FOTO: Boris Vrabec

Folkloristi Tanci z dekanom, županom, pritrkovalcema in Šentlenartčani FOTO: Boris Vrabec
Folkloristi Tanci z dekanom, županom, pritrkovalcema in Šentlenartčani FOTO: Boris Vrabec

V Kulturnem centru Laško so v soboto zvečer zvenele zdravičke. FOTO: Boris Vrabec
V Kulturnem centru Laško so v soboto zvečer zvenele zdravičke. FOTO: Boris Vrabec

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