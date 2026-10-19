V šoli na kolesih več kot 53 tisoč ljudi, ko zagori, štejejo sekunde

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Najpogostejši vzroki požarov v industrijskih in poslovnih objektih so nepravilna uporaba električnih naprav in inštalacij, nepravilno skladiščenje vnetljivih snovi, samovžig materialov, stroji in tehnološki procesi. FOTOGRAFIJI: Zavarovalnica Triglav
Najpogostejši vzroki požarov v industrijskih in poslovnih objektih so nepravilna uporaba električnih naprav in inštalacij, nepravilno skladiščenje vnetljivih snovi, samovžig materialov, stroji in tehnološki procesi. FOTOGRAFIJI: Zavarovalnica Triglav
Jure Predanič
 19. 10. 2026 | 14:45
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Uspešno varstvo pred požarom v industriji ne temelji le na naprednih tehnologijah in t. i. sprinkler sistemih, temveč na kulturi varnosti, ki je pomembna vsak dan, je v mesecu požarne varnosti poudaril poveljnik Civilne zaščite RS in v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Srečko Šestan. To po njegovih besedah pomeni dosledno prepoznavanje in obvladovanje tveganj v proizvodnji, redno vzdrževanje opreme in električnih inštalacij ter predvsem usposabljanje zaposlenih, ki znajo pravilno ukrepati v prvih, ključnih sekundah.

Skrb za požarno varnost je eden najpomembnejših stebrov varnega delovnega okolja

V letošnjem mesecu požarne varnosti je namreč poudarek prav na ozaveščanju v gospodarskih družbah. »Skrb za požarno varnost in usposabljanje zaposlenih sta eden najpomembnejših stebrov varnega delovnega okolja in hkrati kazalnik družbene odgovornosti podjetij. Praktično učenje, kako se odzvati na začetni požar, s pomočjo več kot 20 simulatorjev omogoča preventivno gasilsko vozilo, s katerim Gasilska zveza Slovenije (GZS) in Zavarovalnica Triglav ozaveščata,« poudarjajo na Zavarovalnici Triglav.

Tokratni dogodek oziroma usposabljanje so pripravili v Industrijski coni Šentjernej s pomočjo lokalne Gasilske zveze Šentjernej in Občine Šentjernej. Preventivno gasilsko vozilo je na različnih dogodkih po vsej Sloveniji obiskalo že več kot 53.000 ljudi, gre pa za edinstven primer v tem delu Evrope. Vozilo z več kot 20 simulatorji omogoča različne scenarije mogočega požara v domačem okolju. »Poslanstvo vozila, ki bi mu lahko rekli šola na kolesih in ki ga upravljajo usposobljeni prostovoljni gasilci, je v domovino ponesti znanje o tem, kako in kaj delati, da ne bo zagorelo, in kako se odzvati, ko se zgodi nesreča,« je povedal Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Najpogostejši vzroki požarov v industrijskih in poslovnih objektih so nepravilna uporaba električnih naprav in inštalacij, nepravilno skladiščenje vnetljivih snovi, samovžig materialov, stroji in tehnološki procesi. Požari v podjetjih povzročijo velike finančne izgube, ki lahko vodijo v prekinitev poslovanja, in predstavljajo tveganje za zaposlene ter okolico, še sporočajo z naše največje zavarovalnice. 

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