V Šoštanju se trudijo za boljše življenje invalidov

Letos so v Občini Šoštanj posvetili še več pozornosti zagotavljanju boljših razmer za življenje delovnih in drugih invalidov, s številnimi ukrepi so spodbudili k solidarnim, človekoljubnim in socialno naravnanim dejanjem. Vodstvo občine razume, da na območju, kjer delujejo močna industrija, premogovnik in termoelektrarna, potrebujejo podporno okolje in dodatno skrb za obolele osebe in tiste s telesnimi okvarami. Kot je povedal predsednik Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Drago Kolar, so se še bolj posvetili ranljivim, k sreči jim je pri tem prisluhnil tudi župan Boris Goličnik, ki je vzpostavil koordinacijo in imenoval svet za invalide, skupaj pa so sprejeli akcijski načrt s trajnostno naravnanimi smernicami za čim bolj normalno življenje invalidnih oseb.

Večja skrb

Kolar je ob nedavnem mednarodnem dnevu invalidov poudaril, da je ta za 300 članov Odbora invalidov Šoštanj, ki že koristijo nekatere nove ukrepe, pomembna pridobitev. Šoštanj se je kot 44. občina vključil tudi v projekt Občina po meri invalidov in izpolnil pogoje za poseben status Zveze delovnih invalidov Slovenije. Letos bodo ta znak pridobile še štiri občine. Peter Bršek, zdaj predsednik ZDIS, je bil zaposlen kot mladi delavec rudar v Premogovniku Velenje, kjer je doživel nesrečo in postal delovni invalid. Ima bridke spomine in izkušnje, in to vse od prizadetosti mladega človeka, zdravljenja posledic nesreče, rehabilitacije in doživljanja invalidnosti do odgovorne vloge pri ZDIS, ki deluje že 56 let. Ob srečanju je dejal: »Premogovnik Velenje je bil svojčas kot tovarna delovnih invalidov, zato je potrebna tudi večja skrb, zavednost in odgovornost do ljudi, ki postanejo delovni invalidi ne glede na morebitno osebno krivdo!«

47 OBČIN po meri invalidov je v Sloveniji.

Bršek je ob podelitvi listine Občina po meri invalidov, ki jo je doslej prejelo 47 občin, od tega 10 mestnih, dodal: »Projekt nam veliko pomeni, saj smo neposredno vključeni vanj na terenu. Za delovne invalide je pomembno, da občine soglašajo in delujejo po smernicah ter izpolnijo pogoje za čim kakovostnejše bivanje in življenje delovnih invalidov, tudi gluhe, slepe itn. Pomembno je, da se prepozna ranljivost oseb v lokalnem okolju in da bi se po pridobitvi statusa izvajali ukrepi za čim bolj normalno življenje invalidnih oseb. Ob vključitvi v projekt se občina zaveže, da bo odpravila ovire in pomanjkljivosti z ukrepi in infrastrukturo za boljše funkcioniranje in počutje za hendikepirane ljudi.« Dogodek so z glasbo počastili Luka in Maša Jurko ter učitelj Peter Napret.

Pomemben dogodek so popestrili z glasbenim programom. FOTO: Jože Miklavc

Darja Fišer je prevajala v znakovnem jeziku. FOTO: Jože Miklavc