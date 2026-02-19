V spomin na očeta kupil največjo salamo

LICITACIJA

V Meniški vasi so pripravili že 31. licitacijo suhih mesnin. Mašo je daroval duhovnik Igor Stepan, domačin Matevž Fabijan je prispeval največ.

»Sprednja je, začeli bomo pri desetih evrih. Deset evrov prvič,« je na glas dejal Toni Zupančič, prvi glas že 31. licitacije suhih mesnin pri cerkvi v Meniški vasi, streljaj od Dolenjskih Toplic. Meso so na čast sv. Antonu darovali domačini (roko na srce, ljudje vse manj koljejo doma), z licitacijo pa so zbirali cekine za obnovo cerkve. »Deset evrov drugič,« je še dejal Toni, več pa ni šlo, že se je oglasil Pero in ostali za njim. Domače mesnine so šle za med – tradicija in spoštovanje, predvsem pa druženje so bili botri praznika v Meniški vasi. Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno ...