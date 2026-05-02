V središču Lucije odprl streho bloka, stanovalci zgroženi: podjetnik Stanislav vse obtožbe o črni gradnji zavrača

INŠPEKTORJI ŠE NISO OBISKALI GRADBIŠČA

Domačini trdijo, da je podjetnik Stanislav Malerič posegel v skupno lastnino. O tem ni nikogar obvestil, inšpektorji še niso obiskali gradbišča.

V središču Lucije, v stanovanjskem bloku na naslovu Obala 134, so se odnosi med sosedi močno zaostrili. Stanovalci opozarjajo na nenaden in, kot navajajo, povsem nepooblaščen poseg v skupne dele stavbe. Za deli naj bi stal podjetnik Stanislav Malerič (podjetje KMS Malerič), čigar žena je lastnica stanovanja v omenjenem bloku. Brutalen in aroganten poseg Etažni lastniki so nad ravnanjem podjetnika ogorčeni. Trdijo, da je Malerič v samo nekaj urah, ne da bi o tem obvestil sosede ali upravnika, posegel v skupno lastnino. Po njihovih besedah je na črno odstranil del strehe, dvignil gabarite za ...