V Stični bo znova završalo: prihaja največji katoliški festival za mlade, tam tudi ameriški YouTuber in nekdanji košarkar

Cistercijanski samostan Stična bo v soboto, 19. septembra, znova postal stičišče mladih z vseh koncev Slovenije. Stična mladih, največji katoliški festival za mlade pri nas, bo letos potekala pod geslom »Vžgi srce«.

Dogajanje se bo začelo ob 11. uri z uvodnim programom, festivalski dan pa se bo sklenil z večernim programom ob 20.30. Zavetnik letošnjega srečanja je sv. Janez Pavel II., geslo »Vžgi srce« pa mlade nagovarja, naj presežejo površne podobe ljubezni in se odprejo zgledu Kristusove darovanjske ljubezni. Po uvodnem programu bo sledila sveta maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof msgr. dr. Janez Kozinc.

Delavnice, šport in tuji gostje

Popoldne bo živahno po celotnem prizorišču. Obiskovalci bodo lahko izbirali med številnimi delavnicami, med letošnjimi tujimi gosti pa bosta tudi p. Gregory Pine, ameriški duhovnik in YouTuber, ter Luka Klarica, hrvaški duhovnik in nekdanji košarkar. Oba bosta pripravila svoji delavnici.

Program bodo dopolnili mali oder in športni turnir, v samostanski cerkvi pa bodo čez popoldne potekali adoracija, sveta spoved, rožni venec in taizéjska molitev. Na prizorišču bo dovolj prostora tudi za druženje ter spoznavanje različnih organizacij.

Za zaključek dneva bo poskrbela glasba. Večerni koncert bosta oblikovali skupini Rapha Worship in Zoé, s čimer se bo letošnja Stična mladih tudi uradno sklenila.