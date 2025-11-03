V Straži v občini Lukovica katastrofa ob vsakem deževju

POSTOPEK TRENUTNO V MIROVANJU

V Straži v Občini Lukovica že več let čakajo na asfaltiranje lokalne poti.

Vsega 550 metrov je dolg odsek ceste, ki v kraju Straža v občini Lukovica že nekaj časa zaposluje vsaj dva tamkajšnja kmeta Borisa Jeretino in Marjana Hančiča. Cesta, ki je še neasfaltirana, gre na začetku mimo novozgrajenih hiš, ki jim nekateri domačini v šali pravijo lukoviški Beverly Hills, nato ob Jeretinovi kmetiji in čez travnike vse do kmetije Hančičevih. »Zdaj, ko že nekaj časa ni bilo dežja, je vse lepo. Ampak po dežju je pa tu groza,« pravi Marjan, ki skrbi za deset glav živine. Meteorna voda, kot pravi skupaj z Borisom, makadamsko cesto povsem razrije in jima tako oteži dostop s ...