V studiu »iskrilo« med Janševo ministrico in Asto Vrečko: »Same laži«

V oddaji 24ur zvečer sta se soočili nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko in njena naslednica iz vrst SDS Ignacija Fridl Jarc. Razprava se je vrtela okoli odločitve ministrstva, da do priprave rebalansa proračuna začasno ustavi izplačevanje sredstev za že odobrene kulturne projekte. Medtem ko Vrečkova opozarja na politični obračun s kulturo, Fridl Jarčeva odgovarja, da zgolj rešujejo finančno stanje, ki so ga podedovali.

Vrečkova je prepričana, da ne gre za tehnično ali računovodsko odločitev, temveč za politično potezo. Po njenih besedah ministrstvo ustavlja izplačevanje zakonito sklenjenih pogodb ter posega v razpise za nevladne organizacije, medije in samozaposlene v kulturi. »Pravi razlog ni proračun, temveč ideološki boj SDS proti kulturi in umetnosti. Napovedano rezanje sredstev in neizplačilo pogodb je povsem politična, ne tehnična odločitev,« je dejala pred nastopom v oddaji.

Dodala je, da posledice nastajajo že zdaj, saj bi lahko bilo zaradi zmanjšanja sredstev manj festivalov, predstav, razstav, filmskih večerov, otroških delavnic in drugih kulturnih dogodkov po Sloveniji. Napovedala je tudi sklic nujne seje, na kateri želijo dokazati, da ravnanj vlade ne vodi računovodstvo, ampak revanšizem.

Izvajalci opozarjajo na veliko negotovost

Številni izvajalci kulturnih programov so se na razpisih ministrstva prijavili že pred meseci, z državo podpisali pogodbe in projekte tudi začeli izvajati. Marsikdo je stroške že poravnal iz lastnih sredstev, saj je ministrstvo pogosto zahtevalo, da so računi plačani še pred izplačilom državnega denarja. Zdaj so prejeli obvestilo, naj za zdaj prenehajo pošiljati zahtevke za izplačila, jeseni pa naj bi izvedeli, za koliko bodo odobrena sredstva zmanjšana. Ob tem morajo projekte po pogodbah še naprej izvajati.

Med organizacijami, ki so javno opozorile na posledice, je tudi Imago Sloveniae. Gre za neprofitno kulturno ustanovo, ki pripravlja in povezuje glasbene festivale, koncerte ter druge umetniške dogodke po Sloveniji. Njeni začetki segajo v leto 1986, danes pa velja za enega večjih nevladnih kulturnih projektov pri nas.

»Naši festivali so že v teku, programi zasnovani, nastopi z umetniki dogovorjeni, prizorišča rezervirana, podizvajalci najeti, promocija v polnem pogonu,« pravijo in opozarjajo, da bi zmanjšanje že odobrenih sredstev lahko pomenilo celo finančni zlom nekaterih kulturnih organizacij z dolgoletno tradicijo.

Asta Vrečko: »To je ideološki napad«

V oddaji 24ur zvečer je nekdanja ministrica poudarila, da poteze ministrstva težko razume drugače kot politični obračun. »V času volilne kampanje in tudi v času prejšnjega mandata z referendumom in vsemi izjavami, predvsem predsednika SDS, zdaj predsednika vlade Janeza Janše, se je ost vedno uperjalo proti nevladnikom. /.../ Ti projekti se izvajajo, sredstva na teh postavkah so, sicer niti razpisi ne bi mogli iti ven. Ljudje so že plačali, zdaj morajo dobiti povrnjen denar.«

Spomnila je tudi na tretjo Janševo vlado, ko po njenih besedah nekateri filmski projekti niso bili plačani, zaradi česar so se ustvarjalci znašli na robu bankrota.

Ignacija Fridl Jarc: Saniramo neodgovorno upravljanje

Nova ministrica je očitke odločno zavrnila. Po njenih besedah ne gre za obračun s kulturniki, ampak za odpravljanje posledic slabega finančnega upravljanja prejšnjega vodstva. »Ta boj se ni začel z nami, ampak lahko govorimo, da se je začel v februarju, ko je vodja finančne službe na ministrstvu za kulturo poslala dopis vsem, da primanjkuje v finančnem načrtu ministrstva za kulturo sredstev za zakonske obveznosti.«

Vrečkova je to zavrnila in odgovorila, da se je omenjeni dopis nanašal na sredstva za RTV-prispevek, ki so jih po njenih besedah pozneje zagotovili s prerazporeditvijo.

»Same laži«

V drugem delu oddaje je razprava postala še ostrejša. Fridl Jarc je med drugim dejala, da se je po volitvah na ministrstvu množično zaposlovalo. Po njenih besedah je bilo v času ministra Vaska Simonitija zaposlenih 151 ljudi, danes pa jih je 173. Dodala je, da dodatnih 20 zaposlenih ministrstvo letno stane okoli 1,1 milijona evrov. Poudarila je še, da so po prihodu na ministrstvo ustavili študentsko delo, prodajo službenih vozil, ki jih je prejšnje ministrstvo kupovalo, in začeli iskati prihranke tudi pri javnih zavodih. »Ljudi smo opozorili, da svoje delo načrtujejo tako, da ne bodo povečevali stroškov. Ravnali smo skrajno odgovorno in rešujemo situacijo, ki smo jo zatekli.«

Vrečkova je odgovorila brez zadržkov. »Za začetek – same laži. Nič se ni zaposlovalo. Po volitvah se jih je vsaj 14 zaposlilo iz kohezije in so bili njeni sodelavci že takrat, samo prenesle so plače, vozila so bila, kot se jaz spomnim, naročena v prejšnjem mandatu, samo prispela so sedaj in tako naprej.« Fridl Jarc je vztrajala, da navedbe njene predhodnice ne držijo.

»Ministrstvo ima 8,9 milijona evrov minusa, finančno ministrstvo ne bo pokrivalo«

Fridl Jarc je dodala, da se javnim zavodom sredstva ne bodo zmanjševala ter da je največja težava primanjkljaj pri financiranju samozaposlenih v kulturi. »Pozvali smo vse deležnike k varčevanju. Če bi šlo za politično obračunavanje, bi selektivno pozivali, pa tega nismo storili. Finance v kulturi je treba sanirati,« je dejala, saj, kot pravi, morajo to storiti iz lastnih sredstev, znotraj ministrstva za kulturo, ker »finančno ministrstvo tega ne bo pokrivalo«.

Vrečkova pa je ob koncu vztrajala, da je ravnanje ministrstva problematično. »Naloga ministra za kulturo je, da zaščiti svoj resor in se bori za proračun. Ne pa da se še pred rebalansom vda in že napove nižanje sredstev. Takšen odnos do kulture ni primeren.« Na to ji je Fridl Jarc odgovorila še z enim očitkom: »Žal mi je, da bivša ministrica ne ve, da ni pomembno, koliko sredstev je že bilo izplačanih, ampak koliko sredstev je predobremenjenih.«