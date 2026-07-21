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REAGIRALO JE VAROVANJE

Slovenec doživel šok v supermarketu: »Po 20 minutah sem ugotovil, kaj pravzaprav potiskam v vozičku« (FOTO)

»Vse vozičke smo ponovno pregledali, da se podobna situacija ne bi več ponovila,« so sporočili iz Spara.
Ko je opazil kačo, je o tem obvestil blagajničarko, ta pa je poklicala varnostno službo. FOTO: D3sign Getty Images
Ko je opazil kačo, je o tem obvestil blagajničarko, ta pa je poklicala varnostno službo. FOTO: D3sign Getty Images
A. G.
 21. 7. 2026 | 12:15
2:25
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Nekatere stvari počnemo povsem samodejno. Ko pridemo v trgovino, vzamemo nakupovalni voziček in ga potiskamo med policami ter vanj zlagamo izdelke. Običajno ga ne pregledujemo podrobno, saj smo bolj osredotočeni na cene in nakupovalni seznam. Toda po takšnem dogodku bo David svoje vozičke zagotovo še nekaj časa zelo natančno pregledoval. Po približno dvajsetih minutah nakupovanja v supermarketu v Murski Soboti je namreč opazil, da po trgovini ne potiska le vozička, temveč tudi – kačo. Ovila se je okoli ogrodja vozička in ves čas mirno ležala.

»V trgovini sem naredil pravo atrakcijo. Približno 20 minut sem povsem nevede po trgovini vozil svojo skrito 'prijateljico', na blagajni pa me je, ko sem hotel vzeti vrečko, opozorila: 'Tukaj sem,'« je na Facebooku zapisal David.

Ko je opazil kačo, je o tem obvestil blagajničarko, ta pa je poklicala varnostno službo. Varnostnik je voziček nemudoma odpeljal iz trgovine. Kako se je kača znašla na vozičku, ni znano, glede na to, da so vozički običajno parkirani na prostem pred trgovino, pa to ni težko razložiti.

Mlada smokulja ni strupena kača

Iz Spara so za Vestnik potrdili, da se je dogodek res zgodil.

»Stopili smo v stik s predstavniki Društva Pepson's eksotične živali in sledili njihovim navodilom za pravilno ravnanje z živaljo, da bi jo lahko v najkrajšem možnem času varno vrnili v naravno okolje,« so pojasnili.

Po njihovih besedah je šlo za mlado smokuljo, nestrupeno kačo, ki za ljudi ni nevarna. Prehranjuje se s kuščarji, manjšimi glodavci in drugimi kačami. Če se počuti ogroženo, se zvije v klobčič, glasno sika in lahko tudi poskuša ugrizniti, vendar ni strupena.

»Vse vozičke smo nato ponovno pregledali, kar sicer počnemo večkrat na dan, da se podobna situacija ne bi več ponovila,« so še zapisali in dodali, da je bil to prvi takšen primer v njihovi trgovini.

Kupcu so se opravičili za neprijetno izkušnjo in se mu zahvalili, da je o dogodku nemudoma obvestil zaposleno, poroča Jutarnji.hr.

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