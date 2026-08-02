V Sveti Ani znova zadišalo po kisli župi: znani so letošnji zmagovalci (FOTO)

V Sveti Ani so ob občinskem prazniku in Aninem tednu organizirali že 15. kuhanje kisle župe, prireditev pa je tudi letos potekala na dvorišču BB Bara v Frolehu pri Sveti Ani. V kuhanju štajerske kisle juhe se je letos pomerilo nekoliko manj ekip, kljub temu pa so bili organizatorji zadovoljni, prav tako številni obiskovalci in seveda tekmovalci. Glavna organizatorica dogajanja Lili Uroševič je vesela, da prireditev teče naprej, in tako bo tudi v prihodnje, saj je treba včasih skuhati tudi kakšno domačo jed.

Najboljša varna hiša

Ekipe so sestavljali glavni kuhar in pomočniki; v poltretji uri so morali na plinskem gorilniku pripraviti domačo specialiteto, za katero je organizator priskrbel sestavine (svinjske nogice, meso – pleče, želodce, jušno zelenjavo, začimbe, moko, kislo smetano in kis), seveda pa so iznajdljivi tekmovalci lahko dodali še kaj po lastni domišljiji. Strokovna komisija, ki so jo letos sestavljali predsednica Viktorija Mohorič ter članici Valerija Čuček in Matej Jug, je imela na izenačenem in zanimivem tekmovanju kar težavno delo. Ocenjevali so po kriterijih, in sicer so upoštevali organizacijo dela, obdelavo živil, čistočo, red delovnega mesta, urejenost in higieno tekmovalcev, iznajdljivost, zanimivost, pogrinjek, okus jedi in videz.

Prireditev so pripravili v sklopu tradicionalnega Aninega tedna.

Na koncu se je komisija soglasno odločila, da je najboljšo juho skuhala ekipa Varna hiša Nasova (Tadeja Grobnik Plohl, Andreja Gosak, David Stamenković, Dani Steyer, Boris Koler). Drugo mesto je osvojila ekipa Svinjske bremze – Lešane, tretje pa gostitelj iz NN bara. Vse ostale ekipe (Mi trije z Zgornje Velke, ŠKTD Garfield Lutverci in TD Klopotec – naša ulica Zgornja Velka) so bile četrte. »Za to lepo zmago stoji ekipa, ki je v lonec dala veliko dobre volje, kanček skrivnosti, ogromno srca in tisto pravo štajersko energijo,« so povedali zmagovalci, ki so se še posebej zahvalili organizatorjem za čudovit dogodek, na katerem so vsi skupaj ohranjali kulinarično izročilo.

Za sestavine je poskrbel organizator.

Kot je povedala predsednica komisije Viktorija Mohorčič iz Vitomarcev, so bile vse jedi odlične, odločale so malenkosti. Poleg kisle juhe, ki so jo skuhale tekmovalne ekipe, so tudi organizatorji v velikem kotlu skuhali okusno župo, tako da nihče ni ostal brez nje. Prve tri ekipe so dobile pokale, vsi udeleženci pa tudi priznanja za sodelovanje in lepe praktične nagrade.