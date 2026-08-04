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REDUKCIJA VODE ZARADI SUŠE

V teh 16 občinah od danes prepovedano zalivanje vrtov s pitno vodo, pranje vozil, polnjenje bazenov ...

Zaradi suše prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene v 16 občinah severovzhodne Slovenije.
 FOTO: Karolina Grabowska/pexels
 FOTO: Karolina Grabowska/pexels
STA, N. Č.
 4. 8. 2026 | 11:24
 4. 8. 2026 | 11:25
2:05
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»Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov,« so danes sporočili iz Mariborskega vodovoda, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 16 občin.

Poleg Mestne občine Maribor so to še občine Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentilj, Pesnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

»V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in drugih nujnih uporabnikov,« še navajajo v podjetju iz skupine Javnega holdinga Maribor.

Do preklica je tako v omenjenih občinah prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam, poudarjajo.

»Vse uporabnike pozivamo, da pitno vodo uporabljajo odgovorno in preudarno ter sproti obvestijo Mariborski vodovod o morebitnih okvarah ali nenadzorovanem iztekanju vode iz javnega vodovodnega omrežja. Pitna voda je nenadomestljiva naravna dobrina. Z doslednim spoštovanjem sprejetih ukrepov bomo skupaj prispevali k nemoteni oskrbi vseh uporabnikov in zagotovili zadostne količine vode tudi v primeru povečanih potreb ali izrednih dogodkov,« še sporočajo iz Javnega holdinga Maribor.

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