V teh dveh slovenskih občinah imajo najlepše urejena javna stranišča

IZBOR

Znani so letošnji rezultati izbora Naj javno stranišče 2025; ta so še posebno pomembna za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB).

Društvo za KVČB, ki ima 2230 članov, organizirani so po vsej Sloveniji, je na slovesnosti v Žalcu razglasilo rezultate izbora Naj javno stranišče 2025. Komisija, ki je v poletnih mesecih prevozila 3291 kilometrov po Sloveniji in obiskala več kot 160 lokacij, je ugotovila, da imajo v Mestni občini Nova Gorica najlepše urejena javna stranišča v kategoriji mestnih občin, v kategoriji ostalih občin pa si je prvo mesto prislužila Občina Črnomelj. Komisija je ocenjevala dostopnost, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material v javnih ...