V tej mlekarni so od slovenskih kmetov prejeli 71 milijonov litrov mleka

Največja mlekarna v slovenski lasti je svoje največje dobavitelje mleka, kmetije in kmetijske zadruge, že tradicionalno povabila na dogodek, na katerem so najbolj zaslužnim podelili priznanja. Lani so v mlekarni, ki je v lasti 15 slovenskih kmetijskih zadrug, odkupili več kot 71 milijonov litrov izključno slovenskega mleka, s tradicionalnim vsakoletnim dogodkom pa tudi v Mlekarni Celeia potrjujejo svojo zavezanost ohranjanju slovenske mlekarske tradicije in proizvodnji izdelkov le iz najboljšega mleka slovenskih kmetij.

16 MILIJONOV LITROV je prodala KZ Šaleška dolina.

In prav to, da odkupujejo izključno slovensko mleko, je izjemna konkurenčna prednost pred drugimi ponudniki na trgu. »Zavedamo se, da je slovenski potrošnik cenovno vse bolj občutljiv, toda pri nas stavimo predvsem na preverjeno poreklo ter kakovost in inovativnost izdelkov. Prav zato smo v letu 2025 odkupovali mleko z več kot 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske regije in Kozjanskega z Obsoteljem,« je razlagal direktor Mlekarne Celeia Vinko But. Letos so že 44. razglasili največje dobavitelje mleka. Med kmetijami je znova zmagala kmetija Marka Obrula iz Bezine pri Slovenskih Konjicah, na kateri so lani za mlekarno pridelali in oddali več kot 900 tisoč litrov mleka. Pri prodaji mleka pa je bila najuspešnejša Kmetijska zadruga (KZ) Šaleška dolina, ki je prodala nekaj več kot 16 milijonov litrov mleka.

Izdelki z zastavico

Poslanstvo te mlekarne temelji zlasti na sodelovanju z družinskimi kmetijami, ki jih povezujejo kmetijske zadruge. »Prav partnerski odnos je bržkone ključ do tako kakovostne prireje mleka in dolgoročne samooskrbe. S tem ne ohranjamo zgolj visoke kakovosti izdelkov, ampak tudi tradicije slovenskega mlekarstva, ki jo negujemo in razvijamo skupaj z našimi zadružniki,« je razmišljal predsednik nadzornega sveta Mlekarne Celeia Stane Levart, ki je obenem tudi direktor KZ Slovenske Konjice.

V letu 2025 smo odkupovali mleko z več kot 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, Celjske regije in Kozjanskega z Obsoteljem.

Zato je pomembna tudi nedavno sprejeta uvedba jasnejšega označevanja porekla, zaradi katere bodo slovenski izdelki in kmetijski pridelki odslej poleg oznake Izbrana kakovost Slovenija, ki jo že nosijo izdelki Mlekarne Celeia, opremljeni še s slovensko zastavico. »Kot največja mlekarna v slovenski lasti takšne pobude seveda močno podpiramo, saj potrjujejo naše dolgoletno sodelovanje s slovenskimi kmeti ter utrjujejo pomen domačega porekla in sledljivosti surovine,« je poudaril direktor But. Kot rečeno, jim je največ mleka, in sicer natanko 936.060 litrov, dobavila kmetija Marka Obrula iz Bezine pri Slovenskih Konjicah, sledili sta kmetiji Blaža Cizeja iz Podvina pri Polzeli s 793.206 litri ter kmetija Mitje in Vesne Tekavc iz Topolšice s 745.966 litri. Med kmetijskimi zadrugami jim je največ (16,031.247 litrov) mleka dobavila KZ Šaleška dolina, drugo mesto je zasedla Kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenske Konjice z 10,582.448 litri, tretje pa KZ Šmarje z 10, 557.020 litri mleka.