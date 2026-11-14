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STATISTIČNI PODATKI

V tej slovenski občini živi daleč največ obsojencev

Razlike v številu obsojenih na 1000 prebivalcev za leto 2025 so med občinami precejšnje.
Ni znano, zaradi kako težkih kaznivih dejanj so bili obsojeni (fotografija je simbolična). FOTO: Getty Images
Ni znano, zaradi kako težkih kaznivih dejanj so bili obsojeni (fotografija je simbolična). FOTO: Getty Images
STA, B. K. P.
 14. 11. 2026 | 07:30
3:49
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V Sloveniji je bilo leta 2025 na 1000 prebivalcev 2,5 obsojenih. Najvišjo stopnjo obsojenih je imel Škocjan, kjer je bilo na 1000 prebivalcev 12,7 obsojenca. Sledili so Šentjernej z 8,2, Kočevje z 8,0 ter Ribnica in Semič s po šestimi obsojenimi na 1000 prebivalcev, kažejo podatki Statističnega urada RS. Brez obsojencev so bili v osmih občinah.

Ljubljana malo pod povprečjem

Razlike v številu obsojenih na 1000 prebivalcev za leto 2025 so med občinami precejšnje. Visoko nad slovenskim povprečjem so bile stopnje tudi v občinah Črnomelj in Novo mesto, kjer je bilo na 1000 prebivalcev po 5,8 obsojene osebe. Sledili so Črenšovci s 4,6, Krško in Metlika s 4,3 ter Sveti Andraž v Slovenskih goricah s 4,2. Več kot štiri obsojene na 1000 prebivalcev so leta 2025 tako beležile predvsem občine na območju jugovzhodne Slovenije, Posavja in Bele krajine.

Na drugi strani je osem občin, v katerih obsojenih v letu 2025 ni bilo. To so Bovec, Hodoš, Kobilje, Loški Potok, Odranci, Razkrižje, Solčava in Vransko. Med občinami, v katerih so imeli obsojence, je bila najnižja stopnja v Komendi, in sicer 0,4 na 1000 prebivalcev. Po 0,6 obsojene osebe na 1000 prebivalcev sta imeli občini Bled in Žiri, po 0,7 pa Cerkno, Pivka, Straža in Škofljica. Med 12 mestnimi občinami je bila stopnja obsojenih v letu 2025 najvišja v Novem mestu, kjer je znašala 5,8 na 1000 prebivalcev. Sledili so Krško s 4,3, Murska Sobota s 3,0 in Maribor z 2,6. Celje in Velenje sta bila z 2,5 natanko na slovenskem povprečju. Nad povprečjem so bile tako štiri mestne občine, dve sta bili na povprečju, šest pa pod njim. V Ljubljani je bilo leta 2025 na 1000 prebivalcev 2,1 obsojene osebe, v Kopru 2,0, Novi Gorici in Slovenj Gradcu po 1,9, na Ptuju 1,6, najnižjo stopnjo med mestnimi občinami pa je imel Kranj z 1,5.

Največ v jugovzhodni regiji

Po statističnih regijah je najvišjo stopnjo obsojenih v letu 2025 beležila jugovzhodna Slovenija, in sicer 4,4 na 1000 prebivalcev. Sledilo je Posavje s 3,5, na tretjem mestu pa je Pomurje z 2,8. Podravje je imelo 2,2 obsojene osebe na 1000 prebivalcev, Koroška 2,0, savinjska regija pa 1,9.

V spodnji polovici je bila leta 2025 osrednja Slovenija z 1,8 obsojenca na 1000 prebivalcev, Zasavje z 1,7 ter Gorenjska, Primorska in Notranjska s po 1,6. Najnižjo stopnjo sta imeli goriška in obalno-kraška regija, v obeh je znašala 1,4 obsojene osebe na 1000 prebivalcev. Podatki kažejo, da so bile razlike med občinami precejšnje tudi znotraj posameznih območij. V Pomurju recimo je bila stopnja nad državnim povprečjem v Črenšovcih, kjer je znašala 4,6, v Puconcih 4,0, Lendavi 3,8 in Murski Soboti 3,0. Nadpovprečne vrednosti so imeli tudi Radenci in Križevci, v obeh 2,8 na 1000 prebivalcev. Nasprotno v Hodošu, Kobilju, Odrancih in Razkrižju lani obsojencev ni bilo.

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