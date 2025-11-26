V tem delu Ljubljane vse stoji! V enem najprometnejših križišč je hudo počilo (FOTO)

Galerija
V Ljubljani se je okoli 9. ure v križišču Šmartinske ceste in obvoznice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je omenjeno križišče zaprto, obvoz je urejen. Po do sedaj znanih podatkih v nesreči ni bil nihče huje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Tudi na prometnoinformacijskem centru priporočajo uporabo drugih poti.
