V tem lokalu si nekoč našel vse od čenč do delavca, v njem še vedno dela 82-letni Franko (FOTO)

NAJSTAREJŠI OBRTNIK

Legendarni bar v Spodnji Idriji je Franko Bergnach odprl natanko pred 60 leti.

Gostilne so pred desetletji krajem dajale identiteto. Če je človek želel izvedeti najnovejše čenče, spoznati partnerja, se družiti ob kavi ali pivu, je šel – kam drugam kot – v gostilno. V njih so se rojevale in umirale ljubezni in odvijale sedmine. Danes tega ni več. Spremenile so se mlade generacije, udarec so lokalom vsaj po svoje dali sprejeti zakoni. Nekaj gostincev, ki so doživeli »dobre stare čase«, kljub vsemu še vztraja. Leta 1983 sem dobil svojo prvo plačo in je pol pustil tu v baru Bergnach. 8. decembra bo minilo natanko 60 let, odkar je v Spodnji Idriji vrata odprl bar Bergnach. ...