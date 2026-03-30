  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STIČIŠČE ZNANJA

V to slovensko knjižnico greste lahko celo po vrtalnik ali 3D-tiskalnik

Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani presega vlogo klasične čitalnice. V njej si lahko izposodite tudi uporabne predmete in celo ustvarjate.
V prostoru, ki je bil nekoč rezerviran le za knjige, je danes mogoče dobiti tudi vrsto drugih uporabnih reči.
Imajo širok nabor možnosti ustvarjanja in modeliranja. FOTOGRAFIJE: Gašper Lešnik
Dolgoročno želijo graditi okolje, ki spodbuja inovativnost in interdisciplinarno sodelovanje.
Mitja Felc
 30. 3. 2026 | 07:40
5:06
A+A-

Obiskovalec, ki danes vstopi v prostore Centralne tehniške knjižnice (CTK) v Ljubljani, bi znal biti še kako presenečen. Med policami, ki so tradicionalno rezervirane za strokovno literaturo, se ne sliši le šelestenja papirja, temveč tudi tiho brenčanje sodobnih naprav. CTK namreč že dolgo ne opravlja več le vloge klasične čitalnice, temveč se je preobrazila v dinamično stičišče znanja, ustvarjalnosti in medgeneracijskega povezovanja. S projektoma Knjižnica stvari in Ustvarjalnica knjižnica orje ledino na področju sodobnega knjižničarstva v Sloveniji. Začetki te korenite transformacije v smeri laboratorija znanja segajo v leto 2017, ko so v knjižnici sprejeli strateško odločitev in kupili prvi 3D-tiskalnik, ki mu je kmalu zatem sledil še 3D-skener. Kot pojasnjuje Miha Knez, koordinator Ustvarjalnice v CTK, je bila odločitev za takšen korak logična posledica spreminjajočih se potreb družbe. Danes knjižnica namreč ni več zgolj statičen prostor za hranjenje fizičnega gradiva, temveč mora postati aktiven prostor dostopa do orodij, tehnologij in različnih oblik učenja, ki si jih marsikdo v zasebnem gospodinjstvu težje privošči.

»Želeli smo ustvariti okolje, ki uporabnikom ponuja ne le informacije, ampak tudi možnost, da svoje ideje preizkusijo v praksi.«

Glavno vodilo ekipe CTK je bilo ustvariti spodbudno okolje, ki uporabnikom ne ponuja le pasivnih informacij, temveč jim daje neposredno možnost, da svoje teoretične zamisli preizkusijo v praktični izvedbi. Knez poudarja: »Ideja je izhajala iz razmisleka, da knjižnica danes ni več zgolj prostor za hranjenje in izposojo knjig, temveč tudi prostor dostopa do znanja, orodij, tehnologij in različnih oblik učenja. Želeli smo ustvariti okolje, ki uporabnikom ponuja ne le informacije, ampak tudi možnost, da svoje ideje preizkusijo v praksi.« Tako sta se Knjižnica stvari in Ustvarjalnica razvili kot logično nadaljevanje koncepta sodobne knjižnice, ki spodbuja sodelovanje in eksperimentiranje. V sklopu Knjižnice stvari je trenutno uporabnikom na voljo več kot 20 različnih predmetov, ki pokrivajo širok spekter potreb – od študija in profesionalnega dela do ljubiteljskih hobijev. Člani knjižnice si lahko za svoje delo izposodijo vse od prenosnih računalnikov in tablic do specifičnih orodij, kot so šivalni stroji, 3D-pisala, pištole na vroč zrak in celo specializirani merilniki kakovosti zraka. Izkušnje iz prakse kažejo, da se uporabniki najbolj zanimajo za tiste predmete, ki so praktično uporabni v vsakdanjem življenju, ko lasten nakup naprave zaradi le občasne rabe nima smisla. Do zdaj se je izkazalo, da so med najbolj iskanimi predmeti predvsem računalniki, polnilni kabli in kalkulatorji.

Posebno mesto v knjižnici zavzema Ustvarjalnica, ki deluje kot sodobno opremljen laboratorij za praktično učenje in prototipiranje. Gre za prostor, namenjen izobraževalnim vsebinam, kjer lahko člani popolnoma brezplačno uporabljajo napredno opremo. Ustvarjalnica pa ni le soba z orodjem, temveč živ organizem, kjer se odvijajo tečaji 3D-tiskanja, šivanja, spajkanja in 3D-modeliranja. Prostor privablja izjemno pestro strukturo ljudi, od srednješolcev do posameznikov, ki jih preprosto zanima tehnologija. Ena ključnih prednosti je neposredna bližina strokovne literature, ki uporabnikom služi kot teoretična podlaga, ob tem pa se lahko obiskovalci vedno obrnejo na informacijske specialiste CTK. Ti jim pomagajo pri iskanju relevantnih virov, kar postopek razvoja projekta bistveno pospeši in izboljša njegovo kakovost. Poleg tehnične podpore ustvarjalnica odpira vrata tudi v svet znanosti prek povezovanja z znanstvenimi inštituti in pobudami na področju občanske znanosti. Prav ta odprtost je po mnenju koordinatorja največja vrednost prostora, saj se v njem srečujejo različna znanja in generacije. Vizija za prihodnost ostaja ambiciozna: CTK se želi še bolj povezati z lokalno skupnostjo, od društev upokojencev do osnovnih šol, ter krepiti tehniško kulturo med mladimi. Pomemben cilj je tudi skupnostno upravljanje, kjer uporabniki prek anket in pobud aktivno soustvarjajo ponudbo knjižnice.

Čeprav je ustvarjalnica že uveljavljena članica mreže FabLab Slovenija, načrtujejo še tesnejše povezovanje z ustvarjalnimi prostori znotraj fakultet in širše. Dolgoročno želijo graditi okolje, ki spodbuja inovativnost in interdisciplinarno sodelovanje, s čimer CTK ostaja zvesta svojemu poslanstvu širjenja obzorij. Kot sklene Miha Knez: »Želimo si, da bi se skupnost ustvarjalnice še naprej razvijala in da bi uporabniki s svojimi pobudami, idejami in izkušnjami aktivno soustvarjali njeno prihodnjo usmeritev. Prav v tem vidimo eno ključnih vrednosti takšnega prostora – da raste skupaj s skupnostjo, ki ga uporablja.« 

knjižnicetehnologijaLjubljana3D tiskanjejavni prostorknjižnica rečiknjižnicactkcentralna tehniška knjižnicaizposoja
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki