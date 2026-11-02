  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZGODBA IZ SLOVENSKE ISTRE

V Tonini hiši je čas obstal, danes lahko pokukate v življenje nekoč

V Svetem Petru ohranja spomin na tradicionalno življenje v slovenski Istri. Pomorski muzej vabi na obiranje oljk, degustacijo in spoznavanje običajev.
Ognjišče, na katerem so se največkrat kuhali bobiči, mineštra, polenta … FOTO: Pomorski muzej

Ognjišče, na katerem so se največkrat kuhali bobiči, mineštra, polenta … FOTO: Pomorski muzej

Kustosinja muzeja Bogdana Marinac vabi na obiranje oljk, pa tudi na istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico. FOTO: Janez Mužič

Kustosinja muzeja Bogdana Marinac vabi na obiranje oljk, pa tudi na istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico. FOTO: Janez Mužič

Lastnica je bila dokaj premožna kmečka žena Antonia Gorela. FOTO: Pomorski muzej

Lastnica je bila dokaj premožna kmečka žena Antonia Gorela. FOTO: Pomorski muzej

Več stoletij stara istrska hiša je bila prepoznana kot dragocen etnološki muzej in obnovljena. FOTO: Pomorski muzej

Več stoletij stara istrska hiša je bila prepoznana kot dragocen etnološki muzej in obnovljena. FOTO: Pomorski muzej

Takšne oljarne so bile v preteklih stoletjih v Istri zelo razširjene. FOTO: Pomorski muzej

Takšne oljarne so bile v preteklih stoletjih v Istri zelo razširjene. FOTO: Pomorski muzej

Obiskovalca popelje v nekdanje kmečko življenje. FOTO: Pomorski muzej

Obiskovalca popelje v nekdanje kmečko življenje. FOTO: Pomorski muzej

Ognjišče, na katerem so se največkrat kuhali bobiči, mineštra, polenta … FOTO: Pomorski muzej
Kustosinja muzeja Bogdana Marinac vabi na obiranje oljk, pa tudi na istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico. FOTO: Janez Mužič
Lastnica je bila dokaj premožna kmečka žena Antonia Gorela. FOTO: Pomorski muzej
Več stoletij stara istrska hiša je bila prepoznana kot dragocen etnološki muzej in obnovljena. FOTO: Pomorski muzej
Takšne oljarne so bile v preteklih stoletjih v Istri zelo razširjene. FOTO: Pomorski muzej
Obiskovalca popelje v nekdanje kmečko življenje. FOTO: Pomorski muzej
Janez Mužič
 2. 11. 2026 | 07:10
4:44
A+A-

Če bi Antonii Gorela, ki so ji domačini rekli Tona, kdo povedal, da bo njena hiša nekoč muzej, bi se verjetno čudila. Trdoživa Istranka je živela preprosto, po navadah svojega časa. Hiše ni prenavljala, starega pohištva ni menjala, predmeti so ostajali tam, kjer so jih uporabljali. Kar se je nekoč morda zdelo zgolj vztrajanje pri starem, se je pozneje izkazalo za neprecenljivo dediščino.

Tona se je rodila leta 1873 in v domači hiši v Svetem Petru nad Dragonjo živela do leta 1961. Po prvi svetovni vojni je ostala sama, saj je izgubila hčerko in moža. Kmečka ženica je vztrajala v tradicionalnem življenju, po starem. Umrla je leta 1967. Po njeni smrti je stavba ostala prazna, brez vzdrževanja, grozilo je celo, da se bo sesula. Nato se je zanjo zavzel tedanji Zavod za spomeniško varstvo Piran. Hišo so leta 1979 temeljito obnovili in jo uredili kot etnološko zbirko Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran. Tako je domačija, po zadnji lastnici poimenovana Tonina hiša, dobila novo življenje. Danes ne pripoveduje le o Toni, temveč tudi o načinu življenja, ki je v istrskih vaseh še pred nekaj desetletji zaznamoval vsakdan.

Več stoletij stara istrska hiša je bila prepoznana kot dragocen etnološki muzej in obnovljena. FOTO: Pomorski muzej
Več stoletij stara istrska hiša je bila prepoznana kot dragocen etnološki muzej in obnovljena. FOTO: Pomorski muzej
Takšne oljarne so bile v preteklih stoletjih v Istri zelo razširjene. FOTO: Pomorski muzej
Takšne oljarne so bile v preteklih stoletjih v Istri zelo razširjene. FOTO: Pomorski muzej

1979. so Tonino hišo  temeljito obnovili.

Kamnita hiša iz 19. stoletja ali še starejšega obdobja je značilen primer istrskega podeželskega stavbarstva. V nadstropju sta kužina, kuhinja z ognjiščem, in kamara, soba. Nad njima se razprostira ostrešje iz hrastovega lesa, med starimi predmeti pa si lahko predstavljamo življenje družine, ki je v hiši kuhala, počivala in delala. Toda posebna je tudi spodaj. Pritličje, ki je bilo sprva namenjeno shranjevanju kmetijskih pridelkov, so v 19. stoletju spremenili v torklo, v kateri so iz oljk pridobivali olje. Takšne oljarne so bile nekoč razširjene po vsej Istri.

Kustosinja muzeja Bogdana Marinac vabi na obiranje oljk, pa tudi na istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico. FOTO: Janez Mužič
Kustosinja muzeja Bogdana Marinac vabi na obiranje oljk, pa tudi na istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico. FOTO: Janez Mužič

Oljke so najprej zmleli v kamnitem mlinu. Mlinski kamen je po navadi poganjala živina, največkrat osel, včasih konj ali vol. Zmleto maso so naložili v pletene vreče, jih položili pod stiskalnico in začeli prešati. Pri tem so si pomagali z lesenim vretenom, ki je omogočalo zategovanje vijaka. Olje je odtekalo v kamnite posode, postopek pa je zahteval čas, moč in izkušnje. Danes je takšna naprava predvsem muzejski eksponat, nekoč pa je bila del gospodarskega življenja. Raziskovanju življenja v Tonini hiši se posveča etnologinja in muzejska svetnica Bogdana Marinac, ki deluje v Pomorskem muzeju. Prav takšno raziskovanje daje muzeju širši pomen, saj ne gre samo za staro stavbo, marveč za dokumentiranje znanja, navad in dela ljudi, ki so oblikovali slovensko Istro.

Tolčene oljke

Pomorski muzej želi dediščino približati tudi z dogodki, na katerih obiskovalci niso samo gledalci. Za soboto, 7. novembra, med 10. in 15. uro, tako vabijo na obiranje oljk v majhnem oljčniku Tonine hiše. Predstavili bodo različne načine obiranja iz preteklosti in sedanjosti, tam bosta degustacija tolčenih oljk in brezplačen ogled Etnološke zbirke Tonina hiša. V njej bodo obiskovalci izvedeli več o pridelovanju oljčnega olja ter o načinu življenja na istrskem podeželju v preteklosti.

Lastnica je bila dokaj premožna kmečka žena Antonia Gorela. FOTO: Pomorski muzej
Lastnica je bila dokaj premožna kmečka žena Antonia Gorela. FOTO: Pomorski muzej
Obiskovalca popelje v nekdanje kmečko življenje. FOTO: Pomorski muzej
Obiskovalca popelje v nekdanje kmečko življenje. FOTO: Pomorski muzej

Domačija je tako kot mnoge v Istri preživela leta zanemarjanja, dokler je niso pravočasno prepoznali kot dediščino, ki je ne gre zavreči.

Obiralcem bodo ponudili tudi istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico, najboljši obiralci bodo nagrajeni z oljčnim oljem. Nadja Bažec bo domačinka in poznavalka istrske dediščine predstavila postopek priprave tolčenih oljk. Plodove je treba najprej rahlo potolči, da se odprejo, ne da bi jih povsem zdrobili. Nato se namakajo v vodi, ki jo redno menjajo, da se zmanjša njihova naravna grenkoba. Ko so primerne za nadaljnjo pripravo, jih začinijo po okusu; pogosto jim družbo delajo česen, koromač ali druga aromatična zelišča. Recepti se razlikujejo od družine do družine, prav v tem pa je čar stare istrske kuhinje: znanje se prenaša z rokami, opazovanjem in izkušnjami, ne le iz zapisanih receptov.

Vse to in še več bodo obiskovalci spoznali na Tonini domačiji.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

turizemmuzejkulturna dediščinahranaIstraSlovenijatradicijakulinarikaTonina hišaarhitekturaPomorski muzej Sergej Mašera PiranSlovenska IstraPiran
ZADNJE NOVICE
08:21
Novice  |  Slovenija
ISKANJE IZGUBLJENIH UMETNIN

Zamolčani slikar se vrača v Bohinj, bil je sodelavec Gustava Klimta (FOTO)

Narodna galerija in Bohinjci iščejo dela znamenitega avstrijskega secesijskega slikarja Ernsta Stöhra.
Tina Horvat2. 11. 2026 | 08:21
08:14
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić se je takole zapletel v oster obračun z zvezdnikom Toronta (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik se je znova znašel v središču pozornosti zaradi ostrega obračuna, tokrat s Scottiejem Barnesom iz Toronta.
2. 11. 2026 | 08:14
08:11
Razno
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: Same dobre ideje za topla in nasitna kosila

Od kavre in piščanca po normandijsko do lazanje in kremastih testenin – pet toplih kosil, ki bodo prijala v prvem novembrskem tednu.
Odprta kuhinja2. 11. 2026 | 08:11
08:05
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNE NOVICE

Teden z Luno: pred nami je teden preobratov, en dan bo poln strasti, drug pa prinesel nemir

Luna bo potovala skozi leva, devico, tehtnico in škorpijona. Čakajo nas čustveni odzivi, nepričakovani zapleti, iskreni pogovori in priložnosti za ljubezen.
Joy Lotos2. 11. 2026 | 08:05
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Odložite telefone, to je način, kako praznike kakovostno preživeti z družino

Prazniki so odlična priložnost za skupne družinske trenutke, vendar ni vseeno, ali ta čas preživimo ob nečem, kar nas povezuje, ali zatopljeni v vsak svoj pametni telefon zgolj sedimo v istem prostoru. Odličen način za krepitev odnosov so družabne igre!
2. 11. 2026 | 08:00
07:59
Novice  |  Slovenija
UNIČENI TRANSPARENTI

Županska kandidatka SDS podala prijavo na policijo: »Nekdo želi, da se umaknem ...« (FOTO)

Tarča vandalizma naj bi bili le njeni predvolilni transparenti, medtem ko so plakati drugih kandidatov ostali nedotaknjeni.
2. 11. 2026 | 07:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki