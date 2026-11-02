V Tonini hiši je čas obstal, danes lahko pokukate v življenje nekoč

Če bi Antonii Gorela, ki so ji domačini rekli Tona, kdo povedal, da bo njena hiša nekoč muzej, bi se verjetno čudila. Trdoživa Istranka je živela preprosto, po navadah svojega časa. Hiše ni prenavljala, starega pohištva ni menjala, predmeti so ostajali tam, kjer so jih uporabljali. Kar se je nekoč morda zdelo zgolj vztrajanje pri starem, se je pozneje izkazalo za neprecenljivo dediščino.

Tona se je rodila leta 1873 in v domači hiši v Svetem Petru nad Dragonjo živela do leta 1961. Po prvi svetovni vojni je ostala sama, saj je izgubila hčerko in moža. Kmečka ženica je vztrajala v tradicionalnem življenju, po starem. Umrla je leta 1967. Po njeni smrti je stavba ostala prazna, brez vzdrževanja, grozilo je celo, da se bo sesula. Nato se je zanjo zavzel tedanji Zavod za spomeniško varstvo Piran. Hišo so leta 1979 temeljito obnovili in jo uredili kot etnološko zbirko Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran. Tako je domačija, po zadnji lastnici poimenovana Tonina hiša, dobila novo življenje. Danes ne pripoveduje le o Toni, temveč tudi o načinu življenja, ki je v istrskih vaseh še pred nekaj desetletji zaznamoval vsakdan.

Več stoletij stara istrska hiša je bila prepoznana kot dragocen etnološki muzej in obnovljena. FOTO: Pomorski muzej

Takšne oljarne so bile v preteklih stoletjih v Istri zelo razširjene. FOTO: Pomorski muzej

1979. so Tonino hišo temeljito obnovili.

Kamnita hiša iz 19. stoletja ali še starejšega obdobja je značilen primer istrskega podeželskega stavbarstva. V nadstropju sta kužina, kuhinja z ognjiščem, in kamara, soba. Nad njima se razprostira ostrešje iz hrastovega lesa, med starimi predmeti pa si lahko predstavljamo življenje družine, ki je v hiši kuhala, počivala in delala. Toda posebna je tudi spodaj. Pritličje, ki je bilo sprva namenjeno shranjevanju kmetijskih pridelkov, so v 19. stoletju spremenili v torklo, v kateri so iz oljk pridobivali olje. Takšne oljarne so bile nekoč razširjene po vsej Istri.

Kustosinja muzeja Bogdana Marinac vabi na obiranje oljk, pa tudi na istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico. FOTO: Janez Mužič

Oljke so najprej zmleli v kamnitem mlinu. Mlinski kamen je po navadi poganjala živina, največkrat osel, včasih konj ali vol. Zmleto maso so naložili v pletene vreče, jih položili pod stiskalnico in začeli prešati. Pri tem so si pomagali z lesenim vretenom, ki je omogočalo zategovanje vijaka. Olje je odtekalo v kamnite posode, postopek pa je zahteval čas, moč in izkušnje. Danes je takšna naprava predvsem muzejski eksponat, nekoč pa je bila del gospodarskega življenja. Raziskovanju življenja v Tonini hiši se posveča etnologinja in muzejska svetnica Bogdana Marinac, ki deluje v Pomorskem muzeju. Prav takšno raziskovanje daje muzeju širši pomen, saj ne gre samo za staro stavbo, marveč za dokumentiranje znanja, navad in dela ljudi, ki so oblikovali slovensko Istro.

Tolčene oljke

Pomorski muzej želi dediščino približati tudi z dogodki, na katerih obiskovalci niso samo gledalci. Za soboto, 7. novembra, med 10. in 15. uro, tako vabijo na obiranje oljk v majhnem oljčniku Tonine hiše. Predstavili bodo različne načine obiranja iz preteklosti in sedanjosti, tam bosta degustacija tolčenih oljk in brezplačen ogled Etnološke zbirke Tonina hiša. V njej bodo obiskovalci izvedeli več o pridelovanju oljčnega olja ter o načinu življenja na istrskem podeželju v preteklosti.

Lastnica je bila dokaj premožna kmečka žena Antonia Gorela. FOTO: Pomorski muzej

Obiskovalca popelje v nekdanje kmečko življenje. FOTO: Pomorski muzej

Domačija je tako kot mnoge v Istri preživela leta zanemarjanja, dokler je niso pravočasno prepoznali kot dediščino, ki je ne gre zavreči.

Obiralcem bodo ponudili tudi istrsko mineštro z domačim kruhom in sladico, najboljši obiralci bodo nagrajeni z oljčnim oljem. Nadja Bažec bo domačinka in poznavalka istrske dediščine predstavila postopek priprave tolčenih oljk. Plodove je treba najprej rahlo potolči, da se odprejo, ne da bi jih povsem zdrobili. Nato se namakajo v vodi, ki jo redno menjajo, da se zmanjša njihova naravna grenkoba. Ko so primerne za nadaljnjo pripravo, jih začinijo po okusu; pogosto jim družbo delajo česen, koromač ali druga aromatična zelišča. Recepti se razlikujejo od družine do družine, prav v tem pa je čar stare istrske kuhinje: znanje se prenaša z rokami, opazovanjem in izkušnjami, ne le iz zapisanih receptov.

Vse to in še več bodo obiskovalci spoznali na Tonini domačiji.