V Toskani se začenja evropsko prvenstvo vinogradnikov, naši vinarji že na poti (FOTO)

Slovenska vinarska delegacija z Danilom Steyerjem na čelu bo od 2. do 7. junija nastopala na osmem evropskem prvenstvu vinogradnikov. Vino Euro 2026 bo potekalo v italijanski Toskani. Organizacija, ki spada v evropsko nogometno družino in se imenuje UENFW, njen veliki podpornik pa je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, že vse od leta 2010 obuja idejo, da Evropo kot tradicionalno pridelovalko vin predstavljajo in promovirajo tudi vinarji (vešči nogometa). V obdobju, ko se pridelovalci vrhunskih vin s stare celine vse bolj spopadajo s srdito konkurenco vinarjev novega sveta, je tudi takšna promocija še kako dobrodošla.

Slovenija najuspešnejša Vino Euro 2011 (gostiteljica Madžarska): Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2012 (Avstrija): Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2014 (Švica): Slovenija (4. mesto; evropski prvak Nemčija) Vino Euro 2016 (Nemčija): Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2018 (Slovenija): Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2022 (Češka): Slovenija (2. mesto; poraz v finalu proti gostiteljici) Vino Euro 2024 (Portugalska): Slovenija (7. mesto; evropski prvak Madžarska)

Vino Euro je dogodek, ki slavi evropsko enotnost ter prijateljstvo; zvezo med športnim duhom in umetnostjo vinarstva. Vsaka odigrana tekma in vsaka kapljica vina bo tudi tokrat odražala predanost in vso strast, ki ju v svoje delo vlagajo vinarji. Tudi Slovenske novice smo bile že od začetka del tega dogodka, pri katerem še zdaleč ne gre samo za rezultat, temveč zlasti za uživanje sadov trdega dela in spoštovanja kulturne raznolikosti, zaradi katere je Evropa tako bogata in edinstvena. Tudi letošnji Vino Euro bo zatorej priložnost za učenje, gradnjo mostov in krepitev cehovskih vezi.

Ne nazadnje se prvenstvo vrača v Toskano, kjer se je pred leti tudi rodila ideja o povezovanju vina, nogometa in mednarodnega sodelovanja. Še več, prve neuradne tekme vinskih reprezentanc so bile odigrane prav v okolici Cecine, ki bo eno od osrednjih prizorišč prvenstva. Tekmovanje bo potekalo v livornskih občinah Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona, Suvereto in Venturina Terme. Naši gredo v Toskano dobro našpičeni. Slovenska ekipa še zdaleč ni kar nekdo: na prvenstvo odhaja kot še vedno najuspešnejša reprezentanca v zgodovini tekmovanja. Naši vinarji so evropski naslov osvojili že štirikrat, zadnjič leta 2018 v Sloveniji. Letos jih čaka še posebno zahtevna skupina B, v kateri se bodo pomerili z Nemčijo, Avstrijo, Švico in Madžarsko, zadnjimi prvaki. Zaradi novega sistema tekmovanja bo prvenstvo še zahtevnejše kot doslej, saj ne bo več polfinala – v finale se bosta neposredno uvrstila le zmagovalca skupin.

Predsednik slovenske vinske reprezentance Danilo Steyer in selektor Robert Fišer sta optimistična pred osmim nastopom slovenske izbrane vrste vinarjev na Vinu Euro 2026. FOTO: Marko Vanovsek

Že v prvih dveh dneh bodo morali odigrati torej štiri zelo zahtevne tekme, zato bo pomembna vsaka podrobnost. Selektor reprezentance Robert Fišer poudarja, da je ekipa letos pomlajena, hkrati pa še vedno zelo kakovostna in dobro pripravljena ter tudi močno okrepljena: precej pozornosti je usmerjene v Roka Kronavetra, nekdanjega profesionalnega nogometaša, ki je nastopal tudi za našo izbrano vrsto, v sezoni 2015/16 pa je bil najboljši strelec slovenske prve lige. Kot gostujoči nekdanji igralec nad 35 let bo v veliko pomoč našim vinarjem, ki prihajajo iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije. Največ iz Štajerske, naše največje vinorodne pokrajine.

Prav povezanost različnih vinskih regij in ekipni duh sta ena od bistvenih prednosti naše ekipe, ki jo krasi prijateljstvo na igrišču in zunaj njega. Alfa in omega ekipe ostaja Danilo Steyer. Kralj tramincev ni zgolj predsednik Slovenske vinske reprezentance, je tudi podpredsednik organizacije UENFW. In kot tak se še kako zaveda vseh priložnosti, ki jih prinaša ta dogodek za promocijo Slovenije kot vinske destinacije. Tik pred začetkom je dejal: »Slovenska ekipa v Italijo ne odhaja zgolj kot športna reprezentanca, temveč tudi kot ambasador slovenskega vinogradništva, kulinarike in gostoljubja.« L. K.