V Toskano slovenski vinogradniki, ki jim žoga ni tuja

Vino Euro, dogodek, ki združuje na videz nezdružljivi panogi – vinogradništvo in nogomet –, je prerasel v tradicionalnega, predvsem pa v večdnevni športno-kulturni spektakel.

Za vinarje pomeni predvsem priložnost promocije njihovih vin ter okoliša, možnost povezovanja in mreženja, dogodek pa se že ves čas spogleduje tudi z idejo kakovostnega vina in zdrave tekmovalnosti.

Ideja o špricarju iz vina in fuzbala se je začela namreč že leta 2005 v Toskani, zgodovina pa pravi, da so bile prve mednarodne tekme odigrane na območju Agrihotela Elisabetta v Cecini, ki je v lasti vrhunskega kuharja Luigija Brunettija, enega od tvorcev te ideje.

In tja, kjer se je pred natanko 20 leti vse začelo, se je pred dnevi podala tudi močna slovenska delegacija v postavi Danilo Steyer (kralj dišečih tramincev, sicer pa predsednik naše vinske nogometne reprezentance), Robi Fišer (selektor), Marko Toplak (športni direktor) in Bogdan Šuput (sekretar). V Toskano, saj se evropsko prvenstvo vinogradnikov v nogometu vrača v zibelko združitve dveh velikih strasti te države – vina in nogometa.

Dogodek, ki ga bo to pot organizirala italijanska reprezentanca vinogradnikov (11 del Vino), in sicer v sodelovanju z UENFW (Zvezo evropskih nacionalnih nogometnih reprezentanc vinogradnikov), bo potekal od 2. do 7. junija 2026, in sicer v livornskih občinah Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona, Suvereto in Venturina Terme (ki spada pod občino Campiglia Marittima).

Na prvenstvu se bodo pomerile ekipe Italije, Nemčije, Francije, Slovenije, Portugalske, Češke, Švice, Avstrije, Romunije in seveda branilke naslova Madžarske.

Težak žreb

Naša delegacija se je v Cecini udeležila tudi uradne predstavitve prireditve ter žreba skupin za Vino Euro 2026. Ko je izvedel, da jim je žreb določil skupino B, v kateri se bodo slovenski vinarji in vinogradniki pomerili z Madžarsko, Nemčijo, Avstrijo in Švico, je selektor Vinske nogometne reprezentance Slovenije Robi Fišer povedal: »Dobili smo težko skupino, res pa je, da smo v preteklosti vse te reprezentance že premagovali. Naš cilj je osvojiti prvo ali drugo mesto v skupini ter se uvrstiti v polfinale ter nato v finale.«

Slovenija že štirikrat na prestolu Vino Euro 2011 (prireditelj Madžarska): Slovenija 1. Vino Euro 2012 (Avstrija): Slovenija 1. Vino Euro 2014 (Švica): Slovenija 4. Vino Euro 2016 (Nemčija): Slovenija 1. Vino Euro 2018 (Slovenija): Slovenija 1. Vino Euro 2022 (Češka): Slovenija 2. Vino Euro 2024 (Portugalska): Slovenija 7.

Tudi Danilo Steyer je bil videti zadovoljen: »Vračamo se v Toskano, ker se je vse skupaj začelo; zato sem prepričan, da bo naslednje leto to prvenstvo res nekaj posebnega, ne nazadnje bo na njem prvič nastopalo tudi 10 reprezentanc.«

Če nič drugega, bo Vino Euro 2026 tudi ponovno lepa priložnost za promocijo Slovenije, in sicer kot ene najlepših turističnih destinacij, kjer je vinska kultura bogata, tradicionalna, pa tudi uspešna, pitna in povezovalna.

Prav gotovo bosta nogomet in vinogradništvo tudi prihodnje leto v Toskani dokazala, kaj pomeni čezmejno povezovanje Evrope v praksi, kaj pomeni širjenje vinske kulture, kaj primerjanje in učenje od drugih, od še boljših.

Sekretarju slovenske reprezentance Bogdanu Šuputu (na levi) je izrazil dobrodošlico gostitelj žreba ter eden izmed tvorcev ideje o Vinu Euru Luigi Brunetti. FOTO: Vinska reprezentanca Slovenije