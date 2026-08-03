V trčenju si je zlomila ključnico, a to ni prva nesreča v družini Pirc Musarjeve

Petkov kolesarski praznik v Komendi v čast Tadeju Pogačarju je potekal ob odsotnosti predsednice države Nataše Pirc Musar, pa četudi je bila častna pokroviteljica uradnega dogodka. Na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti prestolnici je namreč doživela prometno nesrečo in se lažje poškodovala. Javnost je bila o njeni nesreči obveščena šele naslednjega dne, torej v soboto, zgodila pa se je, kot so sporočili s PU Koper, v petek malo pred 17. uro. Na kratko so pojasnili, da sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe.

»Po do zdaj zbranih podatkih sta bili v prometni nesreči poškodovani dve osebi, ena je dobila lažje telesne poškodbe, druga v vozilu pa hude. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnico Izola,« so dodali in še, da je bil zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče predor Kastelec začasno zaprt za ves promet vse do 20.19. »Preiskava nesreče še poteka. Obveščen je bil pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije,« so sklenili.

Nataša Pirc Musar se je v petek z dopusta vračala v Komendo. Službeni vozili policije v predoru Kastelec udeleženi v nesreči. Predsednica utrpela lažje poškodbe, oseba, ki je sedela poleg nje, pa težje.

Z dopusta v bolnišnico

Iz urada predsednice republike so nato sporočili, da se je nesreča zgodila na poti iz Hrvaške, kjer je predsednica preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi. Mimogrede; Pogačarjev sprejem v Komendi je bil načrtovan za ob 20.45. Hkrati so se v uradu zahvalili vsem intervencijskim službam in »strokovnemu ter prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola«. Po poročanju 24ur naj bi Pirc Musarjeva, ki je bila v vozilu med vožnjo ustrezno pripeta na zadnjem sedežu, utrpela zlom ključnice. Ker naj ne bi šlo za zapleteni zlom, poškodbo obravnavajo kot lažjo. Noč je tako preživela v bolnišnici predvsem zaradi opazovanja oziroma pod nadzorom zdravnikov. Poleg predsednice je na zadnjem sedežu sedela še ena oseba, ki je bila huje poškodovana.

Mož v nesreči izgubil očeta Tokratna nesreča ni prva v družini Pirc Musarjeve. Drugega marca 2018 je pri naselju Zgornji Hotič na cesti med Ljubljano in Litijo v maseratija, ki ga je vozil njen mož Aleš Musar, trčil Selvin Korać iz Zagorja ob Savi. Nesreča je bila usodna za Aleševega očeta Franca. Februarja letos je bil Korać na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče iz malomarnosti obsojen na 18 mesecev zapora, ki pa ga bo lahko v roku treh let odslužil s 1080 urami družbenokoristnega dela.

Če Musarjev avto ne bi bil tako robusten, bi bile posledice gotovo še hujše. FOTO: PGD Litija

Pri vračanju s hrvaške obale v domovino ima Pirc Musarjeva kar precej smole. Avgusta lani je močno odmeval njen helikopterski prevoz na državno proslavo v Beltince. Mediji so takrat poročali o stroških, ki naj bi dosegli skoraj 10.000 evrov, in sprožili razpravo o smiselnosti uporabe helikopterja za tak dogodek. Pirc Musarjeva se je na to odzvala z daljšim zapisom na svoji strani na Facebooku. »Pot iz Umaga do Beltincev je bila v času viška poletne sezone tako zelo obremenjena, da bi bilo zelo težko in časovno potratno pot po cesti organizirati v skladu s standardi, predvsem pa je bilo nemogoče izračunati potovalni čas. Dela na slovenskih avtocestah so v polnem zamahu in kolone del potovalnega 'življenja',« je pojasnila in nadaljevala, da je, glede na to, da si je proslave v Beltincih, pa četudi je bila na dopustu, na vsak način želela udeležiti, imela samo dve možnosti: »Da na pot ne grem ali da zaprosimo za helikopter in se prireditve udeležim. Razumem, da se komu zdi pretirano, a v resnici je odločitev temeljila na varnosti in zanesljivosti poti.«