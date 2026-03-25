  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAFTNA KRIZA

V trgovinah že opozarjajo na prve posledice krize: primanjkuje teh izdelkov in živil

Negotovost okoli oskrbe z gorivom ne povečuje le skrbi, temveč tudi dejanske stroške logistike in dobav. V trgovinah Jager pravijo, da se posledice že kažejo pri nekaterih tehničnih in živilskih izdelkih.
 FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

 FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

 FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Nina Čakarić
 25. 3. 2026 | 13:45
 25. 3. 2026 | 14:49
2:39
A+A-

Svet, kot smo ga poznali še pred kratkim, se očitno spreminja hitreje, kot bi si želeli. Naftna kriza, negotovost glede oskrbe in skokovite spremembe na trgu energentov ne vplivajo več le na voznike in cene na bencinskih servisih, ampak vse bolj tudi na vsakdanji nakup. Prve spremembe se po opažanjih trgovcev že kažejo na policah, predvsem pri določenih tehničnih izdelkih, vse več pa je tudi vprašanj, kaj nas še čaka.

O tem, kako hitro se dvig cen naftnih derivatov pozna v trgovinah, smo vprašali Aleša Jagra, direktorja, odgovornega za oddelek tehnike, logistike, varovanja in investicij v Trgovinah Jager. Kot je pojasnil za Slovenske novice, se podražitev goriva že neposredno pozna pri dnevni logistiki.

Stroški so po njegovih besedah trenutno višji za približno šest do osem odstotkov, še bolj občutni pa so prevozi iz tujine. »Podražili so se tudi vsi prevozi iz tujine, odvisno od povpraševanja po prevozih, tudi do 40 odstotkov,« opozarja Aleš Jager.

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Pritisk se je prenesel že na same izdelke. Na cenovnem udaru so predvsem tisti, ki so povezani z naftnimi granulati. »Dražijo so izdelki, predvsem gradbeni artikli, betonsko železo, izolacije, folije ...« Posebna težava pa se je po njihovih besedah trenutno pokazala tudi pri živilih, natančneje pri dobavi jajc.

V podjetju opažajo, da pri nekaterih izdelkih ne gre več le za višje cene, ampak tudi za pomanjkanje. »Do pomanjkanja prihaja na tehnično- gradbenih artiklih, kot so betonsko železo, izolacije, folije, umetna gnojila, pri živilih pa trenutno jajca …« 

Na vprašanje, ali se spremembe že poznajo tudi pri vedenju kupcev, Aleš Jager odgovarja, da »se je reakcija pokazala predvsem pri nakupih dizla in bencina, medtem ko v maloprodaji za zdaj še ne zaznavajo izrazite nakupovalne panike ali povečanega povpraševanja posameznih izdelkov, a prihaja že do pomanjkanja posameznih izdelkov.«

Aleš Jager pojasnjuje, da so trgovci cene prisiljeni dvigniti takrat, ko marža pade do točke, ko ne pokriva več stroškov poslovanja. Ti pa po njihovih ocenah še naprej rastejo. Manevrskega prostora za dolgotrajno blaženje podražitev zato ni veliko.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki