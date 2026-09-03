V Tržič na Šuštarfest

Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, tržiške ulice oživijo in v mesto pod Karavankami privabijo veliko obiskovalcev. Šuštarska nedelja se je razvila iz tržiških sejmov, po novem pa obiskovalce v Tržiču čaka Šuštarfest. Tako bo tudi ta konec tedna, v soboto, 5., in nedeljo, 6. septembra.

Šuštarska nedelja se je razvila iz tržiških sejmov.

Tržič je leta 1492 dobil trške pravice za prodajo vina, živine in železnih izdelkov. Tako so se v mestu tedensko in tudi letno vrstili sejmi, med katerimi je bil najpomembnejši sejem kmečkih izdelkov na angelsko nedeljo. Prireditveni prostor se razteza vse od večnamenske dvorane BPT, prek celotnega kompleksa nekdanje tovarne do glavnega odra na njenem parkirišču. Na celotnem območju bodo stojnice z raznolikimi izdelki in predstavitvami, ulico Balos obogatijo vsebine tržiških društev, osrednji tržiški Trg svobode pa je namenjen ponudnikom z izdelki, povezanimi s tržiškimi obrtmi (čevljarstvo, usnjarstvo, nogavičarstvo, tekstilstvo). Atrij Občine Tržič je namenjen etnološkim vsebinam in otroškim ustvarjalnim delavnicam, na parkirišču Tržnica pa se boste lahko okrepčali ter se preizkusili v športnih in maksi družabnih igrah. Na dveh odrih bo nastopilo obilo glasbenikov, etno skupin in drugih izvajalcev, med njimi Modrijani, Miran Rudan InDesign, Natalija Verboten in Domen Kumer.