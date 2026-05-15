SANACIJA V TUNJICAH

V Tunjicah se lepše živi: novi asfaltni odseki, obnovljen vodovod in še marsikaj (FOTO)

Med drugim tudi sanacija plazov in boljša javna razsvetljava.
Tunjičani imajo veliko razlogov za veselo razpoloženje. FOTOGRAFIJE: Občina Kamnik

Prerez traku ob novih pridobitvah v Tunjicah

Narodne noše so popestrile tunjiške slovesnosti.

Stisk roke in čestitke (z leve): občinski svetnik Matija Podjed, Matej Slapar in Valentin Zabavnik

S curki vode so pozdravili novo gasilsko vozilo.

Mladi so steber domačega gasilskega društva.

Otroci so si z zanimanjem ogledali novo pridobitev.

Primož Hieng
 15. 5. 2026 | 08:05
V Krajevni skupnosti Tunjice je potekalo slovesno odprtje več pomembnih infrastrukturnih pridobitev, ki bistveno prispevajo k večji varnosti, boljši povezanosti ter višji kakovosti bivanja v kraju. Dogodek je združil vse, ki so v preteklih letih soustvarjali razvoj Tunjic.

Povečali varnost

Kamniški župan Matej Slapar se je ob tej priložnosti pridružil krajankam in krajanom, predsedniku KS Tunjice Valentinu Zabavniku, svetniku in domačinu Matiji Podjedu, svetnici Dragici Požek ter župniku Mateju Nastranu z ministrantoma. Slapar je poudaril pomen odličnega sodelovanja s KS Tunjice, s krajankami in krajani, ki so srce in duša tega izjemno lepega kraja. »V zadnjih osmih letih smo skupaj naredili veliko pomembnih korakov. Danes smo simbolično odprli več pomembnih pridobitev – od novih asfaltnih odsekov, obnovljenega vodovoda, sanacije plazov po poplavah do izboljšane javne razsvetljave in varnejših cestnih povezav. S tem smo povečali varnost in kakovost življenja v teh krajih. A hkrati se zavedamo, da naše delo še ni končano – pred nami so novi izzivi in priložnosti.«

Otvoritvena pot je vodila skozi več ključnih točk po kraju, Občina Kamnik je namreč v KS Tunjice investirala v pomembne pridobitve, med najpomembnejšimi investicijami izstopa obnova vodovoda Pr' Holcar, kjer je bilo zgrajenih 142 metrov novega vodovodnega omrežja v vrednosti 97.550 evrov. Projekt je pomemben korak k zanesljivejši oskrbi s pitno vodo.

Posodobitev razsvetljave

Velik finančni in izvedbeni zalogaj predstavlja sanacija treh večjih plazov na območjih Laniš in Tunjic. Skupna ocenjena vrednost teh del znaša kar 1,493.300 evrov. Na eni od lokacij v Lanišah, kjer gre za enega največjih plazov v občini, poteka celovita sanacija z izgradnjo podpornih konstrukcij in urejanjem odvodnjavanja. Pomembna pridobitev je tudi sanacija dveh plazov na območju Vrhovja, ki sta onemogočala cestno povezavo med občinama Kamnik in Cerklje na Gorenjskem. Vrednost teh del je znašala skoraj 395.000 evrov.

Povezano delovanje skupnosti in občine lahko prinese konkretne rezultate.

Na področju cestne infrastrukture so asfaltirali več odsekov na Zadnjem Vrhu, Vinskem vrhu in na območju Tunjiške Mlake ter več krajših odsekov po Tunjicah, vključno z dostopom do cerkve sv. Ane, kjer so uredili novo varnostno ograjo. Pomemben korak naprej je posodobitev javne razsvetljave; skupno je bilo urejenih 980 metrov omrežja, od tega polovica na novo.

Dogodek so sklenili s kulturnim programom in prijetnim druženjem pred Mežnarijo ob cerkvi sv. Ane. V sproščenem vzdušju so krajanke in krajani ob mizi, bogato obloženi z domačimi dobrotami, ki so jih pripravile pridne roke domačink, pod vaško lipo proslavili sadove skupnega dela. Program so obogatili Fantje iz treh dolin ter otroški cerkveni pevski zbor pod vodstvom Marjetke Čimžar.

Končno cisterna

Odprtje v Tunjicah ni bilo le simbolični prerez traku, temveč dokaz, da lahko povezano delovanje skupnosti in občine prinese konkretne rezultate. Projekti, izvedeni v zadnjih letih, so trdna osnova za nadaljnji razvoj kraja. Popoldne je v kraj prispelo novo gasilsko vozilo. Gasilci ter številne krajanke in krajani so ga slovesno pričakali z vodnim lokom ter tako novemu vozilu in gasilcem izrekli prisrčno dobrodošlico, kar je dogodku dalo še bolj slovesen pečat. Dogodka so se udeležili tudi župan, predsednica PGD Tunjice Darja Slana, predsednica GZ Kamnik Simonka Oblak, poveljnik GZ Kamnik Gašper Baloh, predstavniki sosednjih kamniških prostovoljnih gasilskih društev in svetnik Matija Podjed.

PGD Tunjice z veliko podporo Občine Kamnik prevzema prvo gasilsko avtocisterno GVC-1. Do zdaj namreč niso imeli lastne cisterne, zato so bili ob večjih požarih pogosto odvisni od zunanjih virov vode in pomoči sosednjih društev. Z novim vozilom bodo lahko na kraj dogodka nemudoma pripeljali večjo količino vode, kar pomeni hitrejše in učinkovitejše začetno posredovanje ter večjo varnost za krajane in gasilce. Pridobitev je plod večletnega načrtovanja, usklajevanja tipizacije ter nabave dodatne opreme – od cevi in črpalk do zaščitnih sredstev. »Gasilci PGD Tunjice se iskreno zahvaljujemo Občini Kamnik in GZ Kamnik za podporo, pomoč in sodelovanje pri uresničitvi te pomembne pridobitve. Dogodek je poudaril pomen vlaganja v gasilsko opremo in prostovoljstvo, ki ostaja ključni steber varnosti lokalne skupnosti,« je dejala predsednica PGD Tunjice Darja Slana. A nova avtocisterna ne pomeni le tehnične nadgradnje, temveč predvsem večjo varnost in občutek miru za celotno skupnost.

97 tisočakov za oskrbo s pitno vodo

