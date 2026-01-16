V Turistični zvezi žalujejo, poslavljajo se od Lenke Molek

V Turistični zvezi Slovenije (TZS) žalujejo, saj se je pred dnevi poslovila njihova dolgoletna prostovoljka, sodelavka in mentorica mnogim prostovoljcem Lenka Molek. Kot vodja strokovne komisije za jedra je bila aktivna tudi v komisiji vseslovenskega izbora Moja dežela – znak gostoljubnosti, so zapisali.

Dve desetletji dela za kraje in dediščino

Lenko Molek opisujejo kot arhitektko ter ljubiteljico in varuhinjo slovenske zgodovinske arhitekturne in krajinske dediščine. V Turistični zvezi Slovenije je bila nepogrešljiva predvsem kot predsednica komisije za ocenjevanje zgodovinskih jeder slovenskih mest, trgov in vasi.

V več kot dveh desetletjih sodelovanja je kot strokovnjakinja za zgodovinska jedra in arhitekturno dediščino ocenjevala jedra, svetovala lokalnim skupnostim ter pomagala pri razvoju krajev in ohranjanju številnih zgodovinskih stavb, uličic in arhitekturnih detajlov, so zapisali.

V TZS poudarjajo njeno natančnost in pristen pristop, s katerim je navduševala prostovoljce – ocenjevalce akcije Moja dežela – ter tudi skrbnike turističnih krajev. Ti so po njihovih besedah z »novo skrbjo in novim znanjem« spremljali razvoj ter skrbeli za zgodovinska jedra slovenskih mest, trgov in vasi.

Lenko Molek, od katere se bodo poslovili prihodnji petek na ljubljanskih Žalah, opisujejo kot varuhinjo kulturne dediščine in »mater ter botro« novim varuhom slovenskih zgodovinskih krajev, ki bodo nadaljevali njeno poslanstvo.