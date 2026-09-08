V UKC Ljubljana imajo dovolj! Zaradi neodgovornih lastnikov dronov prihaja tole

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju heliporta vzpostavili testno zaznavanje preletov dronov, ki bo omogočalo lociranje in identifikacijo operaterja ter drona. Posameznike pa pozivajo, naj v okolici heliporta ne uporabljajo dronov in drugih naprav, ki bi lahko ogrozile intervencije.

V UKC Ljubljana so namreč 23. avgusta v popoldanskih urah zaznali dva kratka preleta z dronom nad heliportom. Prvič je dron preletel parkiran helikopter na ploščadi, drugič pa je letel okoli repnega rotorja, ko je helikopter vzletal, je povedal skrbnik heliporta Martin Penko Šajn. Dron je ob drugem preletu zaznal tehnik letalec iz helikopterske posadke in o tem nemudoma obvestil dežurnega gasilca reševalca na heliportu. O dronu je reševalec gasilec nato obvestil tudi naslednji prihajajoči helikopter. O preletu drona so obvestili policijo, dežurnega nadzornika službe za korporativno varnost in skrbnika heliporta. Dogodek so prijavili tudi agenciji za civilno letalstvo, ministrstvu za obrambo in ministrstvu za zdravje, je povedal Boštjan Trpin iz službe za korporativno varnost UKC Ljubljana.

Prihaja testna pasivna protidronska zaščita

Napovedal je, da bodo v prihodnjih tednih vzpostavili testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočila lociranje in identifikacijo operaterja ter drona ter nato sankcioniranje. Dron za posadko helikopterja predstavlja resno nevarnost, je poudaril pilot helikopterja Slovenske vojske Matija Zupančič. Tak dron po njegovih besedah lahko prekine manever pristanka ali odleta ali se ga morajo izogibati, s čimer izgubljajo čas. »Če se dron zaleti v helikopter, ta ne bo nujno takoj strmoglavil. Ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju pa je repni rotor in trk z dronom lahko povzroči vibracije ali celo odpoved repnega rotorja, kar predstavlja resno težavo,« je povedal Zupančič. V fazi pristanka na heliportu kliničnega centra posadka helikopterja pričakuje varen zračni prostor, ker se takrat osredotočajo na varen pristanek in zagotovitev čimprejšnje oskrbe za pacienta.

Nevarni tudi laserji

Zupančič je opozoril tudi na uporabo laserjev. V primeru zaslepitve pilota oziroma kakršnekoli napake na helikopterju niso ogroženi samo posadka in pacient, ampak tudi vsi ljudje pod helikopterjem. »Zato bi apeliral na vse, da ne uporabljajo laserjev za takšne namene in da z droni ne letijo v okolici pristajanja helikopterjev,« je poudaril.