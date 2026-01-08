  • Delo d.o.o.
ODHOD ORTOPEDOV

V UKC Ljubljana so ob informacijah o odhodih zdravnikov danes pojasnili tole

Ponovno so zagotovili, da nemoteno izvajajo vse programe in storitve, posamični odhodi pa ne morejo bistveno vplivati na izvajanje storitev.
FOTO: Press Release
FOTO: Press Release
STA, A. G.
 8. 1. 2026 | 19:52
 8. 1. 2026 | 19:56
2:53
A+A-

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob informacijah o odhodih zdravnikov danes pojasnili, da število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov zadnjih sedem let vsako leto raste. Ponovno so zagotovili, da nemoteno izvajajo vse programe in storitve, posamični odhodi pa ne morejo bistveno vplivati na izvajanje storitev. »V zadnjih tednih žal opažamo, da se v javnosti poskuša ustvarjati občutek, da so zaradi posamičnih odhodov zdravnikov v UKC Ljubljana izredne razmere. To ne odraža dejanskega stanja, saj v UKC nemoteno izvajamo vse programe in storitve ter posamični odhodi ne morejo bistveno vplivati na izvajanje storitev,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V UKC Ljubljana je preko 8600 zaposlenih, od tega je 1567 zdravnikov in zobozdravnikov, njihovo število pa zadnjih sedem let raste, so navedli. Lani je bilo tako v UKC Ljubljana 80 zdravnikov in zobozdravnikov več kot v letu 2021. Odhodi zdravnikov v letu 2025 ne odstopajo navzgor od števila odhodov v primerjavi s preteklimi leti in po pojasnilu UKC predstavljajo povsem običajno fluktuacijo. V letu 2025 je iz UKC Ljubljana odšlo skupno 38 zdravnikov, od tega se jih je okoli 10 upokojilo, dva pa sta umrla. V odstotkih je število zdravnikov, ki so odšli, glede na vse zaposlene zdravnike predstavljalo le 2,4 odstotka. UKC Ljubljana ima tako med zdravniki bistveno nižjo fluktuacijo, kot je tista, ki se označuje za običajno in normalno fluktuacijo in znaša od pet do sedem odstotkov.

Zaposlenih 30 zdravnikov

»Odhod treh ortopedov, ki v glavnem opravljajo artroskopske operacije, obžalujemo. Vendar pa delo poteka in bo potekalo nemoteno,« so zatrdili v UKC Ljubljana. Na ortopedski kliniki je po njihovih navedbah zaposlenih 30 zdravnikov, od tega osem specializantov. Poleg ortopedske klinike ima UKC močno razvit oddelek na travmatologiji, kjer deluje 10 specialistov, ki prav tako opravljajo artroskopske operacije. V letu 2025 je opravil največ zdravstvenih storitev v svoji zgodovini, to je več kot v sicer rekordnem predkovidnem letu 2019, so še navedli. Ob tem so še sporočili, da skladno s sklepom strokovnega sveta UKC Ljubljana ne sodeluje v oddajah, ki ne omogočajo argumentacije kompleksnih tem. 

STA objavlja tabelo s podatki o številu zdravnikov in zobozdravnikov ter številu prihodov in odhodov specialistov in zdravnikov v obdobju 2021-2025.

Več iz teme

UKC Ljubljanazdravstvoodhodi zdravnikovortopedska klinikaSlovenija
