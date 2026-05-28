V UKC Maribor prvič izvedli zahteven poseg, ki bi lahko pomembno vplival na kardiovaskularne bolnike: »Izvajajo ga le posamezni centri po svetu« (FOTO)

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom, kar predstavlja pomemben strokovni mejnik tako za ustanovo kot za slovensko medicino. Gre za izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, ki ga izvajajo le posamezni centri po svetu. Z njegovo uvedbo v UKC Maribor so tak poseg prvič izvedli tudi v Sloveniji.

Pri večini bolnikov perkutano implantacijo aortne zaklopke (TAVI) sicer opravijo skozi arterijo na nogi. Vendar pa pri določenih bolnikih to zaradi napredovale ateroskleroze in zožitev arterij ni mogoče, zato so potrebni alternativni pristopi. V UKC Maribor so takšne primere doslej reševali s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. »Pristop skozi spodnjo votlo veno omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji preko vene na nogi, kar za bolnika pomeni manj obremenjujoče zdravljenje, hitrejše okrevanje in krajšo rehabilitacijo,« so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Poseg je pod vodstvom doc. dr. Igorja Balevskega, izvedla ekipa Enote za interventno kardiologijo ob podpori sodelavcev Kliničnega oddelka za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor. Pri izvedbi je sodeloval tudi dr. Andrija Matetić iz Kliničnega bolnišničnega centra Split, ki je prispeval strokovno podporo. Uspešna uvedba nove metode predstavlja pomemben korak pri razširitvi možnosti zdravljenja za bolnike, pri katerih standardni pristopi niso izvedljivi.