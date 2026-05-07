V UKC Maribor vre: sedem radiologov odhaja, direktor pravi, da so izsiljevali

V UKC Maribor je odpoved delovnega razmerja podalo sedem interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka dr. Jernej Lučev, poroča info360.si. Razlog naj bi bilo neplačevanje stanja pripravljenosti, direktor UKC Maribor Vojko Flis pa te očitke zavrača. Po njegovih besedah naj bi radiologi zahtevali, da se jim tudi ure pripravljenosti, ko dejansko ne opravljajo dela, obračunajo kot efektivne ure. Zahtevali naj bi tudi do deset plačnih razredov višje plače oziroma takojšen skok do plačnega vrha, poroča portal.

Če bi vodstvo njihovim zahtevam ugodilo, bi imeli ti zdravniki po Flisovih besedah tri- do štirikrat višje plače od drugih, tudi od najboljših nevrokirurgov. Dodal je, da UKC Maribor že zdaj za osebne dohodke nameni več kot 53 odstotkov letnega proračuna. Radiologi imajo trimesečni odpovedni rok, a naj bi večinoma že koristili ure izobraževanj. Flis je povedal, da se z njimi ne bodo več pogajali, saj da naj bi njihova izsiljevanja presegla rdečo črto. »Dejstvo je tudi, da smo jim pri vseh drugih zahtevah popustili,« je dodal Flis za info360.si

V UKC Maribor naj bi ostalo še 32 radiologov, zato vodstvo upa, da bo delo mogoče prerazporediti. Za zdaj ni jasno, koliko posegov bi lahko zaradi odhodov odpadlo in kakšne posledice bi to imelo za paciente. Info360.si ob tem spominja, da je UKC Maribor pred kratkim zapustil tudi radiolog Mitja Rupreht. Notranji nadzor naj bi pokazal, da je med delom v UKC Maribor nekajkrat sočasno delal tudi za SB Ptuj ali zasebno ordinacijo Digitalna slikovna diagnostika Ptuj.