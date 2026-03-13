V ukradenem kombiju našli motorje, kolesa in orodje

Policisti so po najdbi ukradenega vozila in drugih predmetov stopili na prste osumljencema kaznivih dejanj, sporočajo s PU Nova Gorica. Začelo se je minuli četrtek, 5. marca, ko so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica ob 9.45 na počivališču Šempas ob hitri cesti v smeri proti Ljubljani odkrili kombi fiat ducato s španskimi registrskimi tablicami, ki je bil v Italiji ukraden v drugi polovici februarja 2026. V njem pa so odkrili motorni kolesi yamaha x-max brez registrskih tablic, ki sta bili 2. marca ukradeni v Švici. Poleg tega so bila v kombiju štiri ukradena kolesa, med njimi električno, in več škatel s 24 kosi ročnega in električnega orodja, ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj.

»Vsi navedeni predmeti so bili zaseženi, o zadevi pa so bili obveščeni tudi švicarski in italijanski varnostni organi. Policija je o najdbi vozila in predmetov obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Po zaključku postopka je bil kombi vrnjen lastniku,« so sporočili.

Kot se je izkazalo, imata pri primeru prste vmes dva osumljenca, stara 31 let, oba državljana Romunije, ki so ju policisti v teh dneh izsledili na območju Rožne Doline pri Novi Gorici. Kot smo še izvedeli, novogoriški policisti preiskujejo suma kaznivih dejanj tatvine in prikrivanja.