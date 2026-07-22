V uradu Nataše Pirc Musar delili preplačila, nadure in tisočake za neopravljeno delo

Nad poslovanje Urada predsednice Republike Slovenije so se zgrnili temni oblaki. Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo njihove račune in papirje za leto 2024 ter ugotovilo vrsto nepravilnosti. Zaradi preplačil, neupravičenih dodatkov in nenavadnih potez pri javnih naročilih so jim revizorji brez oklevanja podelili mnenje s pridržkom.

Posebej bode v oči kadrovski kaos v predsedniški palači. Eden od funkcionarjev je nemoteno opravljal svoje delo, ne da bi ga sploh poslali na obvezno varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov, čeprav je bil to strog pogoj za njegov položaj. Še posebno srečna je bila neka javna uslužbenka, ki so ji pri plači napačno izračunali napredovanje in ji v enem samem letu v žep pospravili kar 1.282 evrov preveč. Nekaterim se je očitno zelo mudilo domov ali pa so delali čez vse meje – trem zaposlenim so namreč odredili več kot 20 nadur na mesec, kar je čez zakonsko mejo. Še bolj pa se je smejalo tistemu, ki so mu vsak mesec pridno izplačevali dodatek za stalno pripravljenost, čeprav za to sploh ni bilo prave potrebe.

Šlo je za las

Tudi pri zapravljanju davkoplačevalskega denarja za zunanje storitve ni šlo gladko. V uradu so pri enem od razpisov postavili pogoje, ki so neupravičeno zaprli vrata drugim ponudnikom, pri drugem pa so do ponudbe preprosto povabili le enega izbranca, ne da bi jih sploh zanimalo, kakšne so cene drugje na trgu. Mimo vseh pravil so izplačali tudi skoraj 10 tisočakov (natančneje 9.565 evrov) za izdelavo aplikacije za beleženje dogodkov, čeprav storitev sploh ni bila v celoti opravljena in prevzeta.

Nered so ugotovili tudi pri knjigah za službene avtomobile, saj so v njih manjkali ključni podatki, nepravilno pa so bili poravnani tudi računi med proračunskimi leti.

Kljub navedenim ugotovitvam pa se je predsedniški urad za las izognil hujšim posledicam. Revizorjem so že med samim postopkom hitro dokazali, da so napake odpravili, zato jim Računsko sodišče ni naložilo pisanja odzivnega poročila, ampak jim je le prijazno stisnilo v roke priporočila, kako naj v prihodnje bolje pazijo na naš denar.