UKC LJUBLJANA

Silvestrska noč v znamenju petard: mladoletniki brez prstov, številne opekline in zlomljene kosti

Silvestrsko noč je zaznamovalo povečano število opitih, med katerimi so izstopali mladoletni.
STA, K. G.
 1. 1. 2026 | 15:31
4:54
A+A-

Večina poškodovanih s pirotehniko je bila starih med 20 in 30 let, dva pa sta bila najstnika. Dva sta dobila hujše poškodbe, tako da sta ostala brez enega ali več prstov, trije pa so imeli opekline in manjše rane po rokah, je v dopoldanski izjavi povedal travmatolog urgentnega kirurškega bloka Simon Herman. O poškodbah s pirotehniko poročajo tudi od drugod po državi. Po podatkih murskosoboških policistov je na Kapelskem Vrhu mladoletniku v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo in mu poškodovalo dlan. Jeseniški policisti pa so bili v sredo nekaj pred 19. uro z urgence bolnišnice na Jesenicah obveščeni o podobni poškodbi 14-letnega fanta, pirotehničen izdelek mu je povzročil lahko telesno poškodbo. V Splošni bolnišnici Ptuj so nudili pomoč mladoletniku, ki se je nekaj minut čez polnoč s pirotehničnim sredstvom poškodoval na območju Ormoža. Prav tako se je na območju Starš zaradi uporabe pirotehnike neznane osebe lahko telesno poškodovala ženska, ki so jo odpeljali v bolnišnico v Maribor, so sporočili murskosoboški policisti. Brez telesnih poškodb, a z gmotno škodo pa se je končalo metanje petard na Mestnem trgu v Škofji Loki. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi skupina oseb odvrgla pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo več stekel na stanovanjski hiši, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Škofjeloški policisti so bili o dogodku obveščeni v sredo okoli 20.40 in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in identifikacijo z njim povezanih oseb. Pri tem prosijo tudi za pomoč očividcev.

Prva deklica v letu 2026 Sara, prvi deček pa Pavel 

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je na silvestrovo po Hermanovih besedah delalo več sto dežurnih, od tega več kot 75 zdravnikov. Največ je bilo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, nekaj pa je bilo tudi podpornega osebja. Tokratna najdaljša noč v letu je bila primerljiva s preteklimi leti, je dodal. Na internistični prvi pomoči so v zadnjih 24 urah obravnavali 76 ljudi, od tega 16 ponoči. Štiri zastrupitve so bile z alkoholom, dve pa z drogami oz. prepovedanimi substancami. Predstojnik ljubljanske porodnišnice Gorazd Kavšek je spomnil, da je pri njih že dve minuti čez polnoč prijokala na svet deklica Sara, težka 3120 gramov. Prvi deček v novem letu pa se je v Ljubljani ob 1.53 rodil Pavel, težak 4120 gramov. 

Na obeh dispečerskih službah zdravstva v Ljubljani in Mariboru je bilo od srede od 18. ure 384 klicev, intervencij nujne medicinske pomoči pa 129. Posebno zahtevni intervenciji sta bili huda prometna nesreča v Črnučah v Ljubljani kmalu po polnoči, v kateri sta umrla dva človeka, in požar v večstanovanjskem objektu v okolici Ljubljane, zaradi katerega so bili na zdravljenje v UKC Ljubljana odpeljani trije odrasli in trije otroci. Reševalne ekipe reševalne postaje so od srede opravile 71 intervencij, od tega 51 nujnih. Obravnavali so 27 pacientov z obolenji internistične narave, po devet pa je bilo akutno opitih z alkoholom in poškodovanih. Zaradi potencialne nevarnosti vdihovanja monoksida med požarom so pripeljali pet ljudi, en mladoletnik se je poškodoval s pirotehničnim sredstvom, pet intervencij pa je bilo povezanih s psihiatrično vedenjskimi motnjami. V urgentni oftalmološki ambulanti očesne klinike so v zadnjih 24 urah opravili 25 pregledov. V tem času so prejeli en napotitveni klic iz travmatološke enote za oftalmološki pregled zaradi zloma obraznih kosti pri moškem po pretepu. Med ambulantno obravnavanimi bolniki je bil 14-letnik s poškodbo očesa zaradi uporabe petard, vendar ni bilo hujših zapletov.

Na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo so obravnavali 43 ambulantnih bolnikov, od tega sedem v nočnem času. Opravljenih je bilo šest operativnih posegov. Prevladovali so zapleti vnetij žrela in srednjih ušes. V urgentni ambulanti infekcijske klinike za odrase so pri 28 pregledanih bolnikih prevladovale okužbe dihal z gripo. Pri številnih bolnikih so ugotavljali tudi pridruženo bakterijsko pljučnico. Prav tako so obravnavali nekaj okužb sečil in nekaj sumov na okužbe sklepov. Pri mlajši bolnici pa so potrdili dotlej neznano akutno levkemijo, tako da so jo sprejeli na klinični oddelek za hematologijo na nadaljnje zdravljenje. V službi za urgentno nevrologijo nevrološke klinike pa je bilo hospitaliziranih šest ljudi z nujnimi nevrološkimi težavami.

UKC LjubljanapirotehnikazdravstvobolnišniceUKC Mariborurgencapoškodbazdravniki
