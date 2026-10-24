V Urškine bukve se je vpisalo 113 Uršk (FOTO)

V sredo, 21. oktobra, so marsikje po naši deželi v številnih cerkvah in ob kapelah, posvečenih sveti Uršuli, devici in mučenki, opravili spominske slovesnosti na njen godovni dan. Sveta maša je potekala tudi v najvišje ležeči cerkvi v Sloveniji, na Jazbini v občini Črna na Koroškem oziroma na Uršlji gori tik pod vrhom Plešivca (1699 m) nad Kotljami. Kot opisujejo viri, ni nobena svetniška zgodba tako skrivnostna in posebna kot zgodba o Uršuli z njenimi tovarišicami sotrpinkami. Legenda pravi, da naj bi bile mučenke v času preganjanja kristjanov v sedanjem mestu Köln v Nemčiji žrtve svojega prepričanja, in sicer leta 383, po nekaterih podatkih pa 451.

21. OKTOBRA goduje sveta Uršula.

Mučenki v čast in njenim soimenjakinjam v užitek je pred osmimi leti slovenski gornik Marjan Drev Karlovčec - Kara s sodelavci in prijatelji izvedel prvi vzpon 100 Uršk na Uršljo goro. Letos so pri organizaciji stopili skupaj Kara, varuhinja gorske narave Klavdija Šeruga, kulturnica Urška Menih Dokl ter predstavniki PD Prevalje in oskrbnik planinske koče na Uršlji gori Nejc Juvan. In tako se je v čudovitem vremenu v Urškine bukve vpisalo 113 Uršk iz vse Slovenije.

Urška Menih Dokl je bila na vseh osmih shodih. FOTO: osebni arhiv

Urške in druge planince so nagovorili organizator Kara, župan občine Prevaljein županja občine Črna na Koroškem. »Že osmo leto zapored se s hčerko Uršo veseliva in udeležujeva srečanj Uršk na Uršlji gori, kjer skupaj s sosedom, županom občine Prevalje Tasićem, pozdravljava obiskovalce ter vse Urške in spodbujava še druge, da se pridružijo. Letos je bil prekrasen sončen dan, ki nas je vse napolnil s pozitivno energijo. Srečanja se vsako leto bolj veselim in ga bom podpirala tudi v prihodnje. Moja želja je, da bi se ga udeležilo še več punc s tem lepim Urškinim imenom in še več iz celotne Slovenije. Čestitke prirediteljem,« je poudarila Črnjanka. Tudi Topolšičankaže vse od začetka prihaja na ta dogodek in za obiskovalce obnavlja zgodovino in legende o svoji soimenjakinji. Uradni del srečanja so opravili pod oltarjem s podobo svetnice in še na travniku pred planinskim domom, kjer je sledilo prijetno druženje. Dogodek na najvišji gori severovzhodnega dela Karavank je z odlično organizacijo privabil številne ljubitelje gora, vzpon na Uršljo goro pa je za marsikoga zaključek poletnega planinarjenja.

Zadovoljen z obiskom in izvedbo dogodka je bil tudi mladi oskrbnik doma na Urški, kot tod rečejo gori. Nejc Juvan je povedal, da se je praznične maše, ki jo je daroval župnik Simon Potnik, v sredo opoldne udeležilo veliko vernikov, predvsem Korošcev. Tako se tradicija krepi in postaja praznik vseh slovenskih Uršk ter njihovih bližnjih in spremljevalcev.

Gostiteljski dom 100 Uršk je dom planincev pod Plešivcem. FOTO: Jože Miklavc

450 let stara cerkev pod vrhom Plešivca FOTO: Jože Miklavc

Sooorganizatorica dogodka Klavdija Šeruga in vzgojiteljica Urška Preložnik (desno) iz Mežice FOTO: Osebni arhiv