IMA VSE, KAR IMAJO VELIKI

V vasi Hranjigovci pri Svetem Tomažu navdušuje smučišče, primerno za vse generacije (FOTO)

Smučišče je iz leta v leto bolje vzdrževano in opremljeno. Navdušuje domače in tuje goste, primerno za vse generacije.
Ponašajo se celo z razsvetljavo za nočno smuko.

Ljubiteljev sankanja ne manjka.

Proga je ravno prav dolga in nezahtevna.

Oste Bakal
 19. 1. 2026 | 10:45
Skrajni severovzhod države nima veliko možnosti za smučanje, sankanje in užitke v drugih oblikah zimske rekreacije, a znajo dodobra izkoristiti vsako ponujeno priložnost. In tako je tudi letos, ko tudi tam ne pogrešajo ne snega ne nizkih temperatur. Manjša ali večja smučarska središča, za zabavo in sprostitev vseh generacij, so si uredili v Beltincih, Pertoči, Černelavcih, Ropoči, Lončarovcih, Noričkem Vrhu, Strmcu pod vinorodnimi kapelskimi hribčki, prav posebna zgodba pa se piše v majhni vasi Hranjigovci pri Svetem Tomažu, kjer so tudi v minulih manj zasneženih zimah z umetnim snegom pričarali športne užitke za domačine in tudi goste od drugod, celo iz sosednjih držav.

Letos se hvalijo z obilico naravnega snega, ob tem pa izdelujejo tudi umetnega in so uredili celotno progo, imenovano Globoki klanec, dolgo dobrega pol kilometra. Najprej so uživanje ponudili otrokom s sankami in krajšo možnostjo smučanja, v zadnjih dneh pa je utrjena tudi osrednja proga, kjer zadovoljno smuča več sto rekreativcev. Prlekija tako postaja prava smučarska destinacija, Globoki klanec ima pač vse, kar imajo veliki, ob koncih tedna pa imajo rekordni obisk.

To je nekaj najboljšega, kar imamo tu!

Do konca februarja

Navdušeni so tako ponudniki storitev kot tudi obiskovalci. »To je nekaj najboljšega, kar imamo tu. Blizu je, zato je tudi z otroki lažje. Fajn je smučati, saj proga ni težka ali nevarna,« nam je dejal obiskovalec, smučarka iz bližnje Hrvaške pa dodaja: »Zelo lepo je tukaj, veliko je tako otrok kot odraslih. Vsi so nasmejani in dobre volje. Če kdo želi priti v ta prleški raj, mu ne bo žal.«

Smučišče v vasi Hranjigovci ima teptalnik snega, snežne topove in vlečnico.

Smučišče v vasi Hranjigovci ima vse: teptalnik snega, snežne topove in vlečnico, veliko dobre volje in veselja. In najpomembnejše, ima navdušence, ki dajejo vse od sebe, da progo na vsega 200 metrih nadmorske višine uredijo in vzdržujejo. Ob tem je Aleš Obran, predsednik Smučarskega kluba Sveti Tomaž, dejal: »Dejavnih nas je od 10 do 15 članov kluba, ki se ukvarjajo z zasneževanjem, urejanjem prog, prodajo vozovnic, parkiriščem in drugim, kar spada zraven. In vse to prostovoljno, brez kakršnega koli osebnega zaslužka. Pogumni smo, da si to upamo narediti, saj so stroški zelo veliki, lahko pa pride tudi odjuga. Če je ne bo, bomo smuko omogočali do konca februarja.« Veseli ga, da vse več zadovoljnih smučarjev v okolici išče tudi prenočišča. Mnogi obiskovalci so očarani nad dostopnostjo in prijaznostjo majhnega smučišča z velikim srcem, kot mu pravijo. Seveda je zagotovljeno tudi okrepčilo.

Smučišče Globoki klanec – smučišče med vinogradi je bilo zgrajeno leta 1997. Dolžina smučišča je 520 metrov, opremljeno je z razsvetljavo za nočno smuko, vlečnica je na sidra. Leta 2003 se je začela gradnja infrastrukture za umetno zasneževanje. Vlečnica je bila obnovljena v letu 2013, leta 2017 so progo prvič zasnežili z umetnim snegom.

  • 1997. zgradijo smučišče med vinogradi.
  • 520 metrov je njegova dolžina.
  • 2017. so progo prvič umetno zasnežili.

Oste Bakal19. 1. 2026 | 10:45
