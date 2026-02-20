  • Delo d.o.o.
ORANŽNO OPOZORILO

Na cestah kaos, podrtih več dreves, na mariborskem območju 30.000 ljudi brez elektrike, motena tudi oskrba s pitno vodo (FOTO)

Zaradi nesreč in zdrsov vozil težave nastajajo v prometu, prekinjen železniški promet na relaciji Maribor-Ljubljana. Na višjih območjih na severu države je že zapadlo okoli 25 centimetrov snega.
Danes na severovzhodu države pričakujemo zimske razmere. Do popoldneva lahko zapade od 10 do 20, v višjih legah do 40 cm snega. Možen je snegolom. V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov. FOTO: Arso

M. U.
 20. 2. 2026 | 06:50
 20. 2. 2026 | 08:40
7:38
Vremenoslovci danes na severovzhodu države pričakujejo zimske razmere. V večjem delu države sneži ali dežuje, meja sneženja se je ponoči marsikje spustila do nižin. Najmočneje bo snežilo zjutraj in dopoldne, do popoldneva lahko krajevno zapade okoli 20, v višjih legah do 40 centimetrov snega.

Trenutno najmočneje sneži v Podravju in na Koroškem, sneg je težak, ponekod že nastaja snegolom. 

Na višjih območjih na severu je že zapadlo okoli 25 centimetrov snega

Na Zgornji Kapli, ki leži ob meji z Avstrijo na nadmorski višini 720 metrov, je zapadlo več kot 25 centimetrov snega in še vedno sneži, prav tako na vseh prelazih proti Avstriji, je za Radio Slovenija povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Brane Gregorčič. V Slovenskih Konjicah in Mariboru je do jutra zapadlo osem centimetrov snega, na Ptuju šest, v Novem mestu pet in Velikih Laščah štiri centimetre, je dodal.

Zaradi nesreč in zdrsov vozil težave nastajajo v prometu, prav tako je oviran železniški promet.

Prekinjen železniški promet na relaciji Maribor-Ljubljana

Daljše zamude nastajajo v železniškem prometu, med drugim je po poročanju Radia Slovenija prekinjen tovorni in potniški železniški promet na relaciji Maribor-Ljubljana. Prav tako so zamude na relaciji Poljčane-Maribor, na koroški železniški progi med Mariborom in Prevaljami in na progi od Jesenic proti Avstriji, je razvidno s spletne strani Slovenskih železnic.

Zaradi močnega sneženja je oviran ali prekinjen železniški promet na koroški progi med Mariborom in Prevaljami oz. naprej proti Avstriji.

Izdano je oranžno opozorilo, možen je snegolom

Snegolom je možen predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Haloz, kjer naj bi zapadle večje količine snega.

Po napovedih vremenoslovcev lahko do popoldneva po nižinah Koroške, Štajerske in Pomurja zapade od 10 do 20, v višjih legah pa do 40 centimetrov snega. Agencija za okolje je zato izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države. V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov, zato je za severozahod države izdano oranžno opozorilo.

Previdno na cestah, na pot le z zimsko opremo

Zastoji nastajajo na posameznih odsekih podravske, pomurske in štajerske avtoceste. Zaradi zdrsa tovornega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med Zimo in Dramljami proti Mariboru. Prav tako zaradi zdrsa tovornega vozila nastajajo na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri daljši zastoj. Ponekod zastoji nastajajo zaradi plužnih skupin.

Zaradi nesreč je oviran promet na štajerski avtocesti pri izvozu Šentilj proti Avstriji, cesta Maribor-Dravograd je v Spodnjem Slemenu zaprta.

Zaradi zimskih razmer ponekod velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram, na prelazih in ostalih višje ležečih cestah je v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig.

Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo.

Sneženje ovira predvsem cestni promet, zaradi teže snega je podrtih več dreves. V povezavi s tem je republiški center za obveščanje do 6. ure zabeležil 39 dogodkov, za odpravljanje posledic sneženja pa so aktivirali 38 gasilskih enot, ki so še na terenu.

V soboto bo sprva še precej jasno, jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in precej topleje, napovedujejo vremenoslovci.

Na mariborskem območju zaradi izpadov elektrike motena oskrba s pitno vodo

Zaradi močnega sneženja in posledičnih vremenskih razmer danes prihaja do večjih motenj in izpadov oskrbe z električno energijo na širšem območju Elektra Maribor. Brez napajanja je okoli 30.000 odjemalcev, sporočajo iz podjetja. Zaradi izpadov elektrike sta motena oskrba s pitno vodo in avtobusni promet, sneg povzroča težave tudi drugim na cestah.

»Snežne obremenitve na nadzemnih vodih ter podiranje dreves in vej na elektroenergetsko omrežje povzročajo okvare, zaradi katerih so posamezni odjemalci začasno brez električne energije. Razmere se zaradi nadaljevanja sneženja in oteženega dostopa do nekaterih lokacij ponekod hitro spreminjajo,« so sporočili iz Elektra Maribor.

Opozarjajo, da je sneženje napovedano do poznega popoldneva. »Naši sodelavci se intenzivno trudijo vzpostaviti napajanje z električno energijo s preklopitvami in odpravo napak na terenu, kjer je to že mogoče. Pričakovati je mogoče daljše izpade električne napetosti. Uporabnike prosimo za razumevanje in strpnost. Izpade in motnje lahko prijavijo na brezplačno 24-urno telefonsko številko za prijavo okvar 080 21 05,« so navedli.

Zaradi izpada električne energije je motena oskrba s pitno vodo na celotnem območju v upravljanju Mariborskega vodovoda. V podjetju odjemalcem priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravijo izpiranje interne instalacije in na vseh iztočnih mestih pustijo teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri.

Javni holding Maribor, ki med drugim skrbi za mestni avtobusni promet, sporoča, da zaradi zimskih razmer na cestah in težav s polnjenjem električnih vozil, ki so posledica izpadov elektrike, prihaja do zamud in izpadov pri vožnjah mestnih avtobusov.

Na območju Elektra Celje je trenutno več kot 6000 uporabnikov brez elektrike

Na Celjskem in Koroškem ponekod močno sneži, promet poteka počasi, nekatere ceste so zaprte, na terenu so plužno-posipne skupine. Težave v prometu nastajajo tudi zaradi zdrsov tovornih vozil, je za STA povedal vodja vzdrževanja na Voc Celje Damjan Maček. Na območju Elektra Celje je trenutno več kot 6000 uporabnikov brez elektrike.

Po nižinah Celjske in Koroške je doslej zapadlo od dva do okoli deset centimetrov snega, višje tudi več kot 20 centimetrov, je povedal Maček. »Ceste so zasnežene, na voziščih je snežna brozga, promet poteka počasi, plužno-posipne skupine so na terenu od 1. ure, zadeve rešujemo, kolikor se da. Sneg je moker, težek, ponekod so težave tudi s snegolomom, tudi to rešujemo. Se trudimo, kolikor je v naših močeh,« je dejal Maček.

Zaradi teže snega in posledično podrtih dreves je na posameznih delih distribucijskega omrežja družbe Elektro Celje prekinjena oskrba z električno energijo. Ob 7.40 je bilo na celotnem omrežju Elektra Celje brez električne energije 6400 uporabnikov, največ na območju Celja z okolico, Laškega, Mestinja, Šentjurja, Vuzenice in Vojnika, nekaj izpadov dobave je tudi na območjih Slovenj Gradca, Bistrice ob Sotli in Krškega.

Na terenu so vse elektromontažne ekipe, ki si intenzivno prizadevajo, da bi okvare na daljnovodih odpravile v najkrajšem možnem času in ponovno vzpostavile nemoteno oskrbo, je zapisano na spletni strani Elektra Celje.

 

