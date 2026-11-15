V Velenju dobili novega župana! Zmaga Petra Dermola je prepričljiva (FOTO)

Mestno občino Velenje bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji župan Peter Dermol iz vrst SD. Že v prvem krogu je premagal šest protikandidatov. Po preštetih 86,04 odstotka glasov je zanj glasovalo 61,88 odstotka volivk in volivcev. Izid ni presenečenje, saj ima v Velenju SD že dolgo primat. »Po delnih neuradnih rezultatih lokalnih volitev so občanke in občani vodenje Mestne občine Velenje ponovno zaupali Petru Dermolu. Iskrene čestitke ob ponovni izvolitvi! V novem mandatu mu želimo uspešno delo, dobro sodelovanje ter uresničitev projektov, ki bodo izboljševali življenje v naši občini. Hvala vsem volivkam in volivcem, ki ste se udeležili volitev in soodločali o prihodnosti Velenja,« so Dermolovi sodelavci z Mesten občine Velenje ob tem zapisali na družabnem omrežju.

48-letni Dermol se je na volitve odpravil tudi s podporo skupine volivcev, Stranke generacij, stranke Volt Slovenija in Gibanja Svoboda. Za župana so kandidirali še Asmir Bećarević (skupina volivcev in Ljudska iniciativa Velenje), Alenka Gortan (Demokrati), Veronika Juvan (NSi), Franci Lenart (Naše Velenje), Nejc Pačnik (SDS), ki se je uvrstil na drugo mesto, in Faruk Pijukovič - Crni (Rešitev - Stranka upokojencev Velenje).

Med predvolilno kampanjo je precej pozornosti vzbudil slednji, sicer novinec na političnem parketu. Mnogi so bili namreč presenečeni nad slabim znanjem slovenščine Pijukovića, ki se je na družabnih omrežjih tudi opravičil in pojasnil, da je več kot desetletje živel in delal tudi v Nemčiji.

Ogrevanje in delovna mesta

Predvolilno kampanjo so zaznamovala predvsem vprašanja glede ogrevanja in zagotavljanja novih delovnih mest po izhodu iz premogovništva, pa tudi problematika pomanjkanja stanovanj, zagotavljanje varnosti v mestu in prometu ter gradnja tretje razvojne osi. Dermol je bil najprej pet let podžupan, za župana pa prvič izvoljen na nadomestnih volitvah oktobra 2020, ki so jih izvedli po smrti dotedanjega župana Bojana Kontiča.