V Velenju ponoči obglavili Tita, mestna občina v šoku (FOTO)

Mestna občina Velenja je sporočila, da so ponoči v mestu poškodovali spomenik Josipa Broza Tita. »Obsojamo vandalizem, ki je bil ponoči storjen na Titovem trgu v Velenju, kjer je storilec poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo. Storilca je policija že izsledila in bo izvedla ustrezne postopke,« so zapisali na družbenih omrežjih.

Pravijo, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k sanaciji škode na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja. Mestna občina Velenje vsakršno takšno dejanje ostro obsoja in poudarja, da v njihovem mestu ni prostora za vandalizem ter napade na kulturno in zgodovinsko dediščino, so še dodali.

Storilec je poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo. FOTO: Mestna Občina Velenje

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se bo na vandalizem odzval ob 11. uri na Titovem trgu.

Kip voditelja nekdanje SFR Jugoslavije in vodje partizanskega odpora med drugo svetovno vojno Tita so v Velenju postavili leta 1999, po pobudi lokalne skupnosti. Skulpturo iz brona je izdelal hrvaški kipar Antun Augustinčić.

Spomnimo, kip Josipa Broza Tita na Titovem trgu v Velenju so vandali nazadnje poškodovali in ga popisali z rdečo barvo v noči na 20. maj leta 2020.