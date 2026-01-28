V veljavi novi zakon! Višje globe za povzročanje hrupa, huliganstvo, beračenje

Velja zakon o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim prinaša višje kazni za povzročanje hrupa. Določa tudi globe za igranje glasbil, vendar le v določenih pogojih, če denimo presega običajne rabe zasebnih prostorov. Posodablja tudi globe za beračenje na javnem kraju in zvišuje kazni tudi za huliganstvo.

Novi zakon o varstvu javnega reda in miru, ki ga je DZ sprejel decembra, določa globe v razponu od 150 do 300 evrov za motenje miru ali počitka ljudi z uporabo glasbil, akustičnih naprav ali televizijskega in radijskega sprejemnika.

Igranje glasbil ali uporaba akustičnih naprav ali aparata ni opredeljeno kot prekršek, če je namenjena izobraževanju ali opravljanju poklica in ob pogoju, da po glasnosti, pogostosti in trajanju uporaba ne presega običajne rabe zasebnih prostorov.

Za kršitve miru v nočnem času, med 22. in 6. uro, je zagrožena kazen med 200 in 400 evrov. Globe sicer ne bodo doletele tistih, ki bodo v nočnem času opravljali nujna vzdrževalna dela.

Novi zakon posodablja tudi globe za beračenja na javnem kraju. Za beračenje na vsiljiv ali žaljiv način so predvidene kazni od 200 do 600 evrov. Nekoliko višje pa so globe za beračenje z otrokom ali živaljo.

Med novostmi so tudi globe za nasilno ali drzno vedenje na športni prireditvi. Za drzno in nasilno vedenje na športni prireditvi, na območju športnega objekta ali na območju, ki je s športno prireditvijo povezan, so določene globe od 500 do 1000 evrov.