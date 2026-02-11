  • Delo d.o.o.
DOLGOLETNA TRADICIJA

V veselem pričakovanju, Vranarji obljubljajo višje plače in več dopusta (FOTO)

Pust na Vranskem je podprl tudi dr. France Prešeren. V veselem pričakovanju enega najprepoznavnejših dogodkov Savinjske doline.
FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Po prevzemu so ljudstvo počastili s krofi. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Vranski generali z generalom Reberškom in admiralom Vladom Rančigajem na čelu

Vranski generali z generalom Reberškom in admiralom Vladom Rančigajem na čelu

Na prizorišče so generali pripeljali tudi premierja in njegovo Tino.

Na prizorišče so generali pripeljali tudi premierja in njegovo Tino.

Županja med predajo ključa občine generalu Reberšku

Županja med predajo ključa občine generalu Reberšku

Tudi letos sta se prevzema oblasti udeležila Donald in Melania Trump.

Tudi letos sta se prevzema oblasti udeležila Donald in Melania Trump.

Med visokimi gosti predsednica državnega zbora, Prešeren, Putin in druge pomembne osebnosti

Med visokimi gosti predsednica državnega zbora, Prešeren, Putin in druge pomembne osebnosti

Za konec še spominska fotografija generalov z eminentnimi gosti in drugimi sodelujočimi

Za konec še spominska fotografija generalov z eminentnimi gosti in drugimi sodelujočimi

Po prevzemu so ljudstvo počastili s krofi. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav
Vranski generali z generalom Reberškom in admiralom Vladom Rančigajem na čelu
Na prizorišče so generali pripeljali tudi premierja in njegovo Tino.
Županja med predajo ključa občine generalu Reberšku
Tudi letos sta se prevzema oblasti udeležila Donald in Melania Trump.
Med visokimi gosti predsednica državnega zbora, Prešeren, Putin in druge pomembne osebnosti
Za konec še spominska fotografija generalov z eminentnimi gosti in drugimi sodelujočimi
Darko Naraglav
 11. 2. 2026 | 07:50
3:52
A+A-

Na Vranskem je bilo minulo nedeljo nadvse veselo. Kot veleva dolgoletna tradicija, je potekal slovesni prevzem pustne oblasti. Vranski generali Vranarji, ki jih je znova vodil Aleksander Reberšek, so tudi letos uspešno opravili nalogo in prevzeli oblast, ključe občine pa jim je izročila županja Nataša Juhart. S tem se je uradno začel čas, ko razum odstopi mesto norčijam, resnost pa preglasi smeh. Že na Valentinovo soboto pa bo potekal 69. Vranski pustni karneval, eden najprepoznavnejših dogodkov v Savinjski dolini.

Ugrabili Goloba

Prevzem oblasti je bil vse prej kot običajen. Na Vransko so se zgrnili vsi najpomembnejši ljudje sveta – in tudi tisti, ki mislijo, da to so. Ker je dogodek sovpadal s slovenskim kulturnim praznikom, so organizatorji s časovnim strojem poskrbeli za prav posebno presenečenje: mednje je stopil dr. France Prešeren, ki je zrecitiral sodobno različico Povodnega moža. V glavni vlogi te pustne interpretacije se je znašla predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Vranski generali z generalom Reberškom in admiralom Vladom Rančigajem na čelu
Vranski generali z generalom Reberškom in admiralom Vladom Rančigajem na čelu
Na prizorišče so generali pripeljali tudi premierja in njegovo Tino.
Na prizorišče so generali pripeljali tudi premierja in njegovo Tino.

69. karneval že pripravljajo.

Manjkala nista niti Donald Trump in Melania, na prizorišču pa sta se pojavila tudi predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber Golob. Med zbranimi je bilo opaziti celo Vladimirja Putina, kar je dodatno potrjevalo, da je pust na Vranskem svetovnih razsežnosti. Posebno pozornost je pritegnila specialna enota Vranskih generalov, ki je po zgledu filmskih akcij ugrabila Roberta Goloba in njegovo ženo. S tem so Vranski generali skupaj z upokojenim admiralom Vladom Rančigajem razglasili, da so prevzeli oblast kar v vsej Sloveniji. S tem dnem je začel veljati tudi njihov pustni zakonik, ki bo držal vse do pustnega slovesa na pepelnično sredo. Med njihovo vladavino tako veljajo izključno pustni zakoni.

Županja med predajo ključa občine generalu Reberšku
Županja med predajo ključa občine generalu Reberšku
Tudi letos sta se prevzema oblasti udeležila Donald in Melania Trump.
Tudi letos sta se prevzema oblasti udeležila Donald in Melania Trump.

Stanje je res skrb vzbujajoče, vendar kot pravi naša vlada, si bomo denar izposodili.

Prazna blagajna

Ob prevzemu oblasti so generali Vranarji z generalom Reberškom na čelu ugotovili, da je občinska blagajna popolnoma prazna. »Stanje je res skrb vzbujajoče, vendar kot pravi naša vlada, si bomo denar izposodili,« so povedali v prvih trenutkih po prevzemu oblasti. »Naš cilj je, da pripeljemo občino v blagostanje, vse tisto, kar bo še potrebno, pa bomo zagotovili z višjimi davki. Denarja nikakor ne bo manjkalo!« so dodali s pogledom v prihodnost. Obljubili so tudi kar precej ukrepov, ki bodo okrepili lokalno gospodarstvo in dobro občanov. »Politika je pred volitvami obljubljala 30 tisoč stanovanj in 30 dni do specialista. Dobili smo ravno obratno: 30 tisoč dni do specialista in 30 stanovanj,« je še opozoril general Reberšek in dodal, da z drugimi generali obljubljajo 30 tisoč evrov plače in 300 dni dopusta. Ker je pust, jim lahko verjamemo vsaj za nekaj dni.

Med visokimi gosti predsednica državnega zbora, Prešeren, Putin in druge pomembne osebnosti
Med visokimi gosti predsednica državnega zbora, Prešeren, Putin in druge pomembne osebnosti
Za konec še spominska fotografija generalov z eminentnimi gosti in drugimi sodelujočimi
Za konec še spominska fotografija generalov z eminentnimi gosti in drugimi sodelujočimi

Na Vranskem je bilo ob prevzemu oblasti zelo veselo, sproščeno in glasno, kot se za pust spodobi. »Vsem ljudem dobre volje želimo, da pustni in predpustni čas preživite čim bolj veselo. Smeh in dobro počutje v veseli družbi sta pomembna dejavnika v našem življenju. In naj vam tega, poleg zdravja, ne manjka,« so na koncu še sporočili Vranski generali in vse povabili v soboto, 14. februarja, ob 14. uri na 69. pustni karneval. Številni, ki so prišli na prevzem oblasti, pa so se tudi tokrat posladkali z Brglezovimi in Fijavževimi krofi.

Pust na Vranskem pust karneval Generali Vranarji Vransko Savinjska DOLINA
