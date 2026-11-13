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V Vipavski dolini vodotoki prestopili bregove, več cest poplavljenih in neprevoznih (FOTO)

Do večera naj bi padavine povsod ponehale.
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar

Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
B. K. P.
 13. 11. 2026 | 14:17
 13. 11. 2026 | 15:29
2:17
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Obilno in dolgotrajno deževje je že v četrtek najbolj prizadelo zahod države. Že takrat so prebivalcem preglavice povzročale popave in manjši plazovi, dež pa se je v noči na petek le še okrepil. Predvsem v Vipavski dolini so imeli gasilci veliko dela s črpanjem vode iz kleti in drugih delov poplavljenih objektov, pomagali so tudi voznikom, ki so zapeljali pregloboko na poplavljenih cestah. In teh na Vipavskem ne manjka. 

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

Po podatkih prometno-informacijskega centra sta zaradi poplavljenega cestišča že od zgodnjega jutra popolnoma zaprti regionalni cesti Šempeter - Dornberg (pri Prvačini) in Grgelj - Fara (med Faro in Žlebmi). Zaradi poplav sta zaprti tudi lokalni cesti Bukovica - Renče in Movraž - Dvori.

Po poročanju radia Robin je dostop do Renč in Vrtoč močno otežen, voda zaliva tudi glavno cesto skozi Bilje, številne ceste v bližnjih naseljih so poplavljene in neprevozne. V Mirnu reka Vipava že poplavlja kleti, njen vodostaj pa je tik pod mostom! Razmere so še vedno skrb vzbujajoče, saj reka še naprej narašča, so zapisali zgodaj popoldne in objavili nabor pretresljivih fotografij poplavljenih območji, marsikje se je voda razlila daleč od struge po travnikih, njivah cestah.

Na srečo vremenoslovci napovedujejo, da je najhujše za nami. Padavine bodo namreč slabele in do večera od severa povečini ponehale. Na Primorskem se bo okrepila burja, drugod pa se bo precej ohladilo, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso). 

FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič
FOTO: Cz Severna Primorska/Ervin Čurlič

»Meja sneženja bo sredi dneva na nadmorski višini okoli 1000 m, do večera pa se bo v južnih krajih spustila na okoli 500 m. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem se bo krepila burja. Temperature bodo sprva še od 10 do 15, popoldne pa le od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 °C. Ponoči se bo od severozahoda postopno razjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla. Burja na Primorskem bo v drugem delu noči oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem okoli 3 °C,« še napovedujejo na Arsu.

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