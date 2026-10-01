V Vodice prihaja PrestaFest

V Vodicah imajo že zelo dolgo tradicijo vodiških prest, zato so jo združili z bavarskim Oktoberfestom. Nastal je PrestaFest, ki bo to soboto ob 18. uri v Kulturnem domu Vodice.

Sveže preste hranimo na zraku, tako se ohranijo zelo dolgo.

Vodiške preste po starem adergaškem receptu izdelujejo člani družine Jagodic, ki že od leta 1932 ohranjajo tradicijo prestarstva. Vodiška presta je iz krušnega testa, torej moke, vode, kvasa in soli. Je trikrat zavita in ima značilno obliko osmice. Posebnost teh prest, katere način priprave je bila dolgo skrivnost, je, da jih pred peko skuhajo. To jim da značilen lesk in večjo obstojnost. Trde in hrustljave preste krasijo kristali soli, ki jim dajejo tudi značilen okus. Sveže preste hranimo na zraku, tako se ohranijo zelo dolgo. S staranjem sicer postajajo bolj trde in hrustljave, zato vanje ne smemo kar ugrizniti, ampak jih razlomiti po koščkih in pustiti, da se nam raztopijo v ustih.

Včasih so bile preste na lesenih stojalih stalna sestavina gostinske ponudbe, danes nikoli ne manjkajo na različnih občinskih proslavah ali zabavah gasilskih in drugih društev, najdemo jih tudi v nekaterih planinskih kočah in gostilnah. Tokrat ne bodo manjkale na PrestaFestu, kjer boste obiskovalci uživali v dobri družbi, pijači in hrani ter glasbi.